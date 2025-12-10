戒酒長期抗戰 單靠意志力沒用 須藥物+心理治療雙管齊下

我的頻道

專家指出，酗酒常從少量開始，別以為喝點小酒沒關係。喝酒示意圖。(圖/123RF)
專家指出，酗酒常從少量開始，別以為喝點小酒沒關係。喝酒示意圖。(圖/123RF)

俗話說：「喝酒誤事」，酒精會降低人的判斷力和控制力，更可能出現衝動暴力、沮喪自責，或是合併憂鬱症。以台灣為例，根據台灣國健署推估，全台約有850萬飲酒人口，有多達100萬人有暴飲情形。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、台北馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師方俊凱表示，戒酒涉及生理、心理和環境等多重因素，非常複雜，需要藥物與心理治療雙管齊下，很難單靠意志力。他分享一名戒酒超過20年的個案，因為情緒憂鬱而酗酒，一天可以喝上三瓶金門高粱，幾乎是酒精中毒的程度，已經不是借酒澆愁。

這名個案的工作跟駕駛有關，曾經酒駕被抓，喝酒過量的他身體變差，被家人送醫治療。住院期間，飲酒狀況改善，但隔了幾年又破戒喝酒，因呼吸困難送急診插管搶救。方俊凱說，患者在鬼門關前走一遭，痛定思痛徹底戒酒，用藥物減少對酒精的渴求，並治療其他共存的精神疾病，現在滴酒不沾。

「很多人以為喝點小酒沒有關係，其實，酗酒也是從少量開始。」方俊凱說，只是喝一點點，慢慢就有可能成癮，其機轉就跟毒品一樣，喝下去瞬間「爽快」，讓人欲罷不能，但身體會產生耐受性，於是愈喝愈多。除影響身體機能，也會對大腦造成損害，酒精成癮常伴隨憂鬱、焦慮酒精性精神病。

酒精成癮會造成生理、心理、社交等不同程度的問題，方俊凱建議，只要有生理性依賴或出現戒斷症候群、認知能力下降，就應尋求戒酒治療。戒酒聽起來簡單，執行卻大不易，診間諮詢戒酒的個案以30至60歲為大宗，40幾歲的族群最多，單靠意志力幾乎一定會失敗，需要藥物搭配心理、行為治療。

藥物治療方面，可以利用藥物降低對酒精的渴求感，減少酒精攝取量和頻率。方俊凱提醒，有些藥物會影響肝功能、腎功能，所以藥物選擇需與醫師討論決定。而心理治療，可以進行個別諮商、支持性團體，另視個案的動機提供客製化的戒酒服務，包含醫療、心理、個案管理等。

方俊凱分析，戒酒成功者，常在季節變換、節日慶典復發，因為「很久沒喝了，喝喝看」的想法，導致戒酒破功。

「戒酒是長期抗戰，甚至要把酒癮視為一種慢性病。」方俊凱提醒，治療後六個月內的復發率仍然很高，需要家人和醫療團隊的支持，並學習因應可能會出現的挫折感。要戒掉壞習慣，不如養成好習慣，靠均衡飲食、規律運動釋放壓力。

喝酒‧不要太超過 製圖、資料來源／台灣衛生福利部
喝酒‧不要太超過 製圖、資料來源／台灣衛生福利部

