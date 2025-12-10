臉紅別碰…喝酒配炸物、燒烤 更加速致癌成分吸收

邊喝酒邊吃炸物、燒烤、花生、洋芋片、燻肉乾等高熱量、高脂肪的下酒菜，危害健康甚鉅。（圖／123RF）

俗話說：「喝酒傷身，不喝傷心」，美食少不了喝酒助興，但即使是少量飲酒，也可能對健康造成危害。台灣國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，適量喝酒無益健康，長期大量飲酒更會損害幾乎全身所有的器官和系統，包括大腦，甚至產生不可逆的退化性病變。

少量飲酒有益心臟？ 觀念錯

根據2018年刺胳針 醫學期刊（The Lancet）發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第七大危險因子，「少量飲酒對心臟有益」的觀念已不再適用。

郭志東說，酒精與心血管疾病息息相關，因酒精會刺激交感神經系統，導致血管收縮和血壓升高。而高血壓患者，血管壓力本來就比較大，飲酒易導致血壓波動而引發心血管問題。

而對於患有心律不整的病人來說，過量飲酒會導致心跳加速，增加心律不整的發生率，尤其是心房顫動。雖然心房顫動平常不一定會有明顯徵狀表現，多數不會有立即致命性，一旦發作，血液容易在心房內淤滯而形成血栓，會造成胸悶、胸痛、呼吸短促，並增加心衰竭與中風 風險。

除了心臟、心血管問題，郭志東說，不論喝哪一種酒，酒精成分從口腔進入後，一路從食道、胃、小腸到大腸，造成多重傷害。酒精會刺激腸胃蠕動並增加胃酸分泌，有礙腸胃代謝。

經常飲酒的人，酒精會引發腸道菌叢失調、削弱腸道免疫力，且發炎加劇可能穿過腸道屏障進入血液，造成全身影響。

喝酒對腸胃的傷害，包括增加胃酸分泌、胃黏膜受損、胃食道逆流等。郭志東提醒，飲酒配肉、小菜，這種組合會造成血脂 升高，也會刺激胰臟分泌酵素，進而引發胰臟急性發炎。臨床統計，約有65%胰臟炎是酒精造成，酒精代謝物會造成胰臟毒性，若胰臟持續損傷發炎，無法分泌足夠的胰島素，就可能引發糖尿病。

酒精代謝乙醛 一級致癌物

酒精在體內的消化與代謝，主要在肝臟進行，所謂「喝酒傷肝」，郭志東指出，長期喝酒的人，80%至90%會出現脂肪肝，其成因是肝臟在代謝酒精時會產生乙醛，干擾脂肪代謝，使脂肪在肝臟內堆積。若放任酒精性脂肪肝慢慢發炎，會惡化為酒精性肝炎以及不可逆的肝硬化、肝癌，治療困難。

郭志東提醒，飲酒除了傷害心臟、肝臟、消化道系統，也會提高罹癌風險，包括頭頸部癌症以及食道癌、胃癌、肝癌、乳癌等。酒精代謝產生的「乙醛」是一級致癌物，停留在體內時間愈久，對健康愈不利。喝酒易臉紅的人，代表有酒精代謝基因缺陷，台灣人的酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，特別需要節制。

為了健康著想，少喝酒、不喝酒才是正道。郭志東說，酒精會擴張消化道血管，加速高溫烹煮食物的致癌成分吸收，例如醃、燻、炸、烤等方式。很多人喜歡邊喝酒邊吃炸物、燒烤、花生、洋芋片、燻肉乾等高熱量、高脂肪的下酒菜，加乘刺激口腔與食道黏膜，造成免疫系統功能不良，病毒容易趁虛而入。

喝酒前 先吃蔬果蛋白質

依據世界衛生組織（WHO）規定標準飲酒量，一個標準單位的酒精為14至15克，約相當於1瓶330ml的罐裝啤酒或1杯150ml葡萄酒、或1杯25ml烈酒。郭志東強調，一周最好不要喝超過3次，在喝酒之前，應先攝取適量蔬菜、水果、蛋白質，有助於增加飽足感，減緩酒精吸收，可降低空腹飲酒對腸胃的傷害。