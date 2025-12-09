脂肪肝增三高風險 糖尿病、腎臟病加劇 還可能損害大腦

脂肪肝與肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等代謝性疾病有關。（圖／123RF）

脂肪肝會進展成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，以台灣為例，國健署統計，民眾脂肪肝盛行率逾3成，肝基會去年進行全台大規模腹部超音波檢查，高達53.3%受檢者有不同程度的脂肪肝。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，脂肪肝也與多種慢性病密切相關，會使三高 、糖尿病、腎臟病加劇，還可能損害大腦功能。

陳志鴻指出，去年與三高相關的慢性病共奪走了6.1萬人的生命，超越台灣癌症 死亡人數5.4萬人，多數代謝性疾病包括肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等，都與脂肪肝有關。脂肪肝的檢查，主要依賴腹部超音波偵測肝臟的脂肪沉積。

為突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，台灣肝臟研究學會攜手高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技、藥廠等，啟動全台首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計3年內擴展至25家醫院，打造全台「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，脂肪肝是台灣僅次於B、C型肝炎的肝病，肝病的防治要加強脂肪肝以及代謝性疾病的預防及治療。未來將進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，一旦出現赤字，可提醒脂肪肝或代謝性疾病的病患給予生活形式調整，並及早建議對肝病的預防、預測和監測策略等。

「脂肪肝的風險常被低估，代謝性脂肪肝病是多重系統性疾病，更是一種全身性的健康警訊。」台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成人中高達3到5成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞及腦中風 風險都顯著增加，愈早診斷、介入，並藉由飲食及運動改善，愈能降低進展風險。