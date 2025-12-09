我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

繪畫、音樂、手工藝… 每天做就能抗老

張佑生
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)
研究顯示，即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化，這些活動會增加大腦灰質密度，強化神經連結，讓認知功能維持在較年輕狀態。研究強調，這類活動比單純運動或填字遊戲更能刺激大腦。

研究團隊追蹤數百位50歲以上成人，發現每周從事創意活動超過5小時的人，腦部掃描顯示灰質流失速度變慢，尤其海馬迴與前額葉特別有保護效果。主導研究的神經學家說：「這不是營養品能做到的事，是大腦自己長出新路徑。」

報導特別點名繪畫與音樂創作效果最好。繪畫需要視覺、動作、情緒多腦區合作；彈奏樂器則讓左右腦高度同步。研究中，參加創意課程的長者，認知測驗成績明顯優於只做一般休閒活動的同齡人，差距甚至拉開好幾歲。

科學家解釋，這些活動會提高BDNF（腦源性神經營養因子）濃度，幫助神經元存活與新生。報導引述專家：「這是目前已知最自然、最有效的腦部保護方式。」而且不需要天分，重點在於「自己動手創造」，而不是照著範本填色。

好消息是，門檻很低。專家建議每天15至30分鐘即可，從隨手塗鴉、彈簡單和弦、做小手作開始都行。研究發現，只要持續3個月，多數人就能感覺記憶力、專注力變好，情緒也更穩定，生活品質大幅提升。

報導最後總結：想讓腦袋老得慢，別再只靠保健品或走路，真正有效的祕訣就是「每天留一點時間給創意」。

上一則

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

延伸閱讀

布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦

布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
科學家說這5種睡眠壞習慣 恐讓大腦加速老化

科學家說這5種睡眠壞習慣 恐讓大腦加速老化

熱門新聞

網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？