我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

軍人槍傷毀容 「虛擬頭骨」3D列印技術拼回整張臉

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣三總整形外科醫師徐國峰(左)以3D列印重建25歲軍人(右)顱顏，精準重塑骨骼結構。(記者廖靜清／攝影)
台灣三總整形外科醫師徐國峰(左)以3D列印重建25歲軍人(右)顱顏，精準重塑骨骼結構。(記者廖靜清／攝影)

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐導致嚴重的身體殘障，不過，台灣三軍總醫院團隊之前救回一名顱顏碎裂的軍人，利用「虛擬頭骨」3D列印技術拼回整張臉，患者重拾自信，個性也變得開朗。

台灣一名25歲軍人使用T91步槍，打中自己的臉部，使他的鼻骨、額骨全都消失，且面部粉碎並造成腦部外露，情況非常危急。三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰說，該名患者出現的傷勢只有在教科書看過，雖經搶救生命跡象穩定，但後續重建需仰賴新技術。

徐國峰指出，病人的傷勢複雜，查閱國際文獻資料，極少有相關治療技術與報告，於是團隊討論結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，展開漫長重建歷程。首先清創傷口，接著進行重建以及皮瓣塑型，加上多次小手術調整皮瓣輪廓，等到臉部的組織穩定後，才進行最後的鼻部重建。

過去傳統顱顏重建手術，需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，較難兼顧功能與美學的精確性。徐國峰強調，運用3D列印模型輔助手術，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。

除了額鼻骨外，徐國峰也運用3D列印技術協助該槍傷患者的下顎重建，透過模板精準校正腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物的角度，不僅外觀更自然立體，也不影響口腔的咬合功能。

手術迄今，該名患者歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，徐國峰說，患者已完全恢復呼吸與進食功能，唯一美中不足的是失去嗅覺功能，因為嗅覺神經因外傷直接受損，為不可逆的毀傷。不過，他的臉上並沒有留下外露傷口，現在也逐漸恢復自信，恢復日常生活。

3D列印

上一則

罕病「肺動脈高壓」確診平均2年 疲倦、心悸、易喘常被誤認心肺疾病

下一則

吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

延伸閱讀

凱特王妃穿3年前舊衣現身 網友驚呼：暴瘦變紙片人

凱特王妃穿3年前舊衣現身 網友驚呼：暴瘦變紙片人
生養是一條河（一五）

生養是一條河（一五）
寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲
25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人