抗生素不是特效藥 長者用藥須謹慎

醫師提醒，長者若出現不明原因低燒、食慾不振等症狀，應就醫檢查並留意用藥安全；示意圖。（圖／123RF）

您是否曾聽過長者原本只是小感冒，卻併發嚴重肺炎而需要住院治療？這是由於邁入高齡的長者，免疫系統也會逐漸老化，此為「免疫衰老（Immunesenescence）」現象，免疫衰老會減少免疫細胞的種類與數量、發炎物質分泌及引起發炎反應等，讓免疫系統功能不再如年輕時強大。因此當長者感冒受病毒感染後，容易讓細菌伺機而入引發細菌性肺炎，或是病毒本身也可能直接侵犯肺部造成病毒性肺炎。

長者常見的細菌感染包括泌尿道感染、肺炎等，醫師會視情況需要使用抗生素治療，來遏止細菌感染惡化。抗生素的選擇必須綜合考量感染的菌種、感染部位、細菌對抗生素的感受性（susceptibility）、個人的體質及生理條件等，才能決定藥品的種類、劑量及療程。然而長者因肝腎功能的衰退或是慢性疾病等生理條件的改變，或是多重用藥等因素，使其更容易發生藥品不良反應，例如磺胺類抗生素（Sulfamethoxazole / Trimethoprim）造成的史蒂文生氏強生症候群（Stevens-Johnson syndrome）、毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis）等嚴重皮膚不良反應，在高齡族群中的發生風險顯著較高。綜合以上資料，顯示長者使用抗生素類藥品須更慎重對待。

藥害基金會提醒，長者因免疫力 較為低下，應勤洗手、戴口罩預防病菌傳染，若出現原因不明的低燒（單次口溫≧37.8℃或口溫、耳溫持續≧37.2℃）、食慾不振、疲倦或意識紊亂等病徵，應就醫檢查；長者因生理機能的改變、慢性疾病及多重用藥等因素，較易發生藥品不良反應，就醫及用藥更應確實做到以下幾點，以確保用藥安全：

1.抗生素應由醫師處方：抗生素的開立應由醫師考量感染的控制、抗藥性、藥品不良反應、個人生理、疾病及用藥等狀況，進行審慎評估後開立。

2.主動告知完整用藥史及病史：就醫時應主動告知醫師病史、使用之藥品、中草藥與保健食品及過敏史等，幫助醫師釐清身體狀況（如肝腎功能、慢性疾病等），以開立合適的治療藥品、劑量與療程。

3.遵照醫囑用藥：使用任何藥品前應遵循醫師或藥師指示按時服用藥品，以及配合醫師安排的時間回診。抗生素類藥品不可隨意停藥，以避免抗藥性的細菌產生，面臨未來無藥可治的風險。

4.留意用藥後反應：於用藥期間隨時注意用藥後的反應，若身體出現異狀，如不明發燒、皮膚疹、口腔破、眼睛紅腫、異常疲倦、意識改變或其他不適症狀，應盡速回診諮詢原處方醫師或藥師。（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/）