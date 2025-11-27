我的頻道

每周戶外活動11小時 學童近視機率減5成

健康醫療網
隨著3C產品普及，孩童近距離用眼的時間不知不覺增加，若沒有家長適當引導與保護，可能會導致近視提前發生、甚至持續惡化。（本報資料照片）
隨著3C產品普及，孩童近距離用眼的時間不知不覺增加，若沒有家長適當引導與保護，可能會導致近視提前發生、甚至持續惡化。（本報資料照片）

隨著3C產品普及，孩童近距離用眼的時間不知不覺增加，若沒有家長適當引導與保護，可能會導致近視提前發生、甚至持續惡化。依據台灣教育部公布113學年度國小學生健康檢查結果顯示，視力不良率隨年級增加而提高，國小六年級視力不良率已超過60%；而年紀越小就近視，越有可能在日後成為高度近視患者，發生視網膜剝離、白內障、青光眼等眼疾的風險也隨之升高。

年紀小近視 眼疾風險升高

台大醫院附設醫院眼科部王一中醫師指出，散瞳後驗光是為了讓睫狀肌放鬆，避免睫狀肌因為調節的因素而影響驗光測得的度數，特別是小朋友的眼睛比較容易緊張緊繃、睫狀肌的調節能力較強，如果沒有散瞳驗光，呈現的是因為睫狀肌收縮而引起的「假性近視」。

每周日照 應超過200分鐘

依據台灣衛生福利部國民健康署兒童視力保健介入計畫之實證研究發現，每周從事戶外活動達11小時的學童，近視發生機率減少55%；每周日照時間超過200分鐘，則可以降低近視風險將近一半，顯示戶外活動是近視的保護因子之一。王一中醫師表示，在寬、廣、遠的戶外環境，能讓眼睛的睫狀肌放鬆，加上陽光的自然光線能刺激視網膜分泌多巴胺，抑制眼球軸長增長，以減少學童近距離用眼的負面影響。

臺北市政府衛生局呼籲，家長與孩子一起落實「護眼密碼853240（幫我刪惡視力）」，睡滿「8」小時，每日「5」蔬果，坐姿「3」直角—靠椅背、腰挺直及腳掌、小腿、大腿、身軀接近直角90度，戶外活動「2」小時，避光害少「4」電—電腦、電視、電玩及手機，3「0」1「0」護眼原則—用眼30分鐘、休息10分鐘。

近視是一種一旦發生就無法回復的疾病，北市衛生局呼籲國小一至六年級學童家長，守住學齡前期至學齡期的近視防治關鍵期，到醫療院所做視力檢查，遠離高度近視、迎向清晰未來。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

