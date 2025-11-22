調氣血、顧臟腑治療甲狀腺失調 這些蔬食有助代謝順暢

醫師提醒，甲狀腺功能若過高，除了代謝變快，也會造成能量耗損、肝膽負荷過重，導致血脂紊亂；示意圖。（圖／123RF）

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂 」，進一步檢查才知道背後的主因竟是甲狀腺功能異常。事實上，甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝也會受到影響。中醫師說，中醫在治療甲狀腺失調上，強調「調氣血、顧臟腑」，能在西醫治療之外，協助身體恢復內分泌與代謝的平衡。

甲狀腺分泌的甲狀腺素能促進身體代謝、加速脂肪分解、調節膽固醇利用率。當甲狀腺功能低下時，代謝速率下降，脂肪分解變慢，血液中的膽固醇與三酸甘油脂就容易升高；若甲狀腺功能過高，代謝變快，但長期處於過度亢奮狀態，也會造成能量耗損、肝膽負荷過重，導致血脂紊亂。

中醫師周宗翰表示，這類患者常見症狀包括怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕 或腹瀉、掉髮等。許多病人以為只是生活作息不佳，卻忽略了背後是「內分泌失調」在作祟。

其實，中醫理論上沒有「甲狀腺」這名詞，但相關症狀在古籍中已有記載，如「癭」、「氣癭」、「瘿瘤」等。中醫認為，此病核心在於「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」，情志不暢則肝氣鬱結，影響脾胃運化，使痰濁、瘀血積於頸項或體內，導致代謝異常與脂質失衡。

高血脂在中醫理論中屬於「痰濁」範疇。痰濁不僅指可見的痰液，更指代謝產物無法順利排出、在體內淤積的狀態。若再加上氣血運行不暢，脂質更易滯留血管中，引起動脈硬化與心血管疾病 。

壓力太大 容易肝鬱痰阻

關於甲狀腺的四大常見中醫證型與調理原則，如肝鬱痰阻型以情緒緊張、壓力大者常見，常用逍遙散合海藻玉壺湯加減，佐以柴胡、鬱金、昆布、夏枯草。脾虛痰濕型為飲食不節、嗜甜油膩者常見。常用方藥二陳湯加茯苓、澤瀉、陳皮、白朮；可搭配山楂、荷葉促進脂代謝。至於，甲狀腺功能低下或長期服藥後體虛者為氣陰兩虛型，常用方藥為生脈散合六味地黃丸加減，配以太子參、麥冬、枸杞。

甲狀腺功能亢進者的陰虛火旺型，常用方藥有知柏地黃丸加夏枯草、牡蠣、龍骨，有助穩定情緒、緩和代謝過快。 除了內服中藥，也常搭配針灸與耳穴療法，如針灸可選取太衝、足三里、三陰交、氣海、天突等穴，調整內分泌、促進代謝。耳穴療法可刺激交感、內分泌、肝膽區域，幫助調脂降壓。

燕麥黑豆山藥 健脾化濕

此外，調整生活型態也是治療關鍵，建議少食油炸、甜食、精緻澱粉，多攝取蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞等能健脾化濕、滋補肝腎的食材。周宗翰說，許多甲狀腺失調與情緒壓力密切相關。建議養成規律作息，避免熬夜與過勞，每日可練習腹式呼吸或靜坐冥想。