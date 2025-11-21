「三大不宜、三大應該」中西藥進補混搭有禁忌

我的頻道

蔣承軒／台北市立聯合醫院陽明院區藥劑部藥師
人參與降血壓藥不宜同時服用。（圖／AI生成）
立冬已過，身體寒氣會變得比較多，很多人會趁此時節開始冬令進補，以增加身體的免疫力

而隨健康意識的提升，現代人不僅依賴傳統的中藥補品，也會同時服用西藥來調理身體。雖然如此做法在某些情況下確實能夠達到良好的效果，但如果不注意中西藥物之間的交互作用，則可能有一定的風險。

中西藥物交互作用是可以避免的問題，只要在進補時，注意藥物的配伍禁忌，並遵循醫師的專業建議，就能安全有效地補養身體，讓這個冬天更健康，還能充滿活力。

冬令進補時，如何避免中西藥交互作用產生不必要的副作用，必知三大「不宜」和三大「應該」的進補方法。

避免三大不宜組合

★不宜同時服用安眠藥與中草藥

中草藥中有許多可以幫助放鬆、安神的成分，如甘草、酸棗仁等，與安眠藥同時服用，可能會加強安眠藥的效果，導致過度鎮靜或嗜睡，增加摔倒或意外的風險。

★不宜同時服用抗凝血藥與當歸

以當歸為例，具有促進血液循環的作用，但可能會與抗凝血藥，如華法林（warfarin）、阿斯匹靈（aspirin）產生交互作用，增加出血風險，長期服用這些藥物的民眾要特別注意。

★不宜同時服用降血壓藥與人參

人參屬於具有刺激作用的補品，長期服用可能會提高血壓。如果同時服用降血壓藥，可能會造成血壓過度波動，導致頭暈身體不適等現象，對心臟造成不良影響。

降低風險三大要訣

★應該事先告知醫師所有服用的藥物與補品

無論是西藥或中藥，就醫時應告知醫師正在服用的所有藥物與中藥補品，讓醫師能夠根據個人的疾病狀況調整用藥，避免藥物之間的交互作用。

★應該定期監測藥物效果與健康狀況

冬令進補期間，建議定期檢查健康狀況，包括血壓、血糖、肝腎功能等，以便及時發現因藥物交互作用帶來的不良反應，讓醫師可以調整用藥。

★應該遵循醫囑調整用藥時間

有些藥物必須空腹服用，有些藥品則是餐後服用，以確保藥物的最佳吸收效果。對於同時使用中西藥的人，應遵循醫師的建議，合理安排服藥時間，避免不必要的交互作用產生。

血糖 高血壓 免疫力

