保養腸道 消化科醫師晨起必喝腸活2杯飲品

元氣網
醫師提醒，每天都要補充充足水分，以白開水或無咖啡因茶為主，一天應攝取1000c.c.以上，喝檸檬水則有助於消化與吸收；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，每天都要補充充足水分，以白開水或無咖啡因茶為主，一天應攝取1000c.c.以上，喝檸檬水則有助於消化與吸收；示意圖。（圖／123RF）

腸道被稱為「第二大腦」，近年「腸活」風潮持續升溫，腸胃狀態不僅影響消化吸收，更會左右情緒與全身健康。日本消化器專科醫師、同時擅長抗老治療的工藤あき醫師，分享她的日常飲水方法與推薦的水分補充流程，作為腸道保養的第一步。

工藤醫師表示以白開水或無咖啡因茶為主，每日攝取1000c.c.以上。另外，檸檬水有助於消化與吸收。她每天早上起床後的固定行程，會先刷牙，然後喝一杯加入檸檬汁的水，接著再慢慢品飲一杯熱的黑咖啡。咖啡含有多酚，加上咖啡因能刺激腸道蠕動。只要本身腸道狀態沒有特別不適，腸活期間也可以適量飲用。

工藤指出，檸檬水能促進胃酸分泌，使消化與吸收更順暢。尤其女性常有蛋白質攝取不足的情況，要充分吸收食物中的蛋白質，維持良好腸內環境非常重要，因此檸檬水是有效的輔助方式。比例上會將1杯水（約200ml）加入約1/8顆檸檬的果汁。

以礦泉水為主，目標每天至少1000 c.c.以上。另可選擇無咖啡因的麥茶或薏仁茶，含豐富礦物質，小孩也能安心飲用。最近便利商店與超市也有販售含膳食纖維的檸檬水與茉莉花茶，缺乏的膳食纖維透過飲料補充也是一種選擇。

工藤提到很多人會問「水一定要常溫嗎？」她認為只要不是冰到讓身體明顯受寒，一般冷藏溫度也沒問題。她表示：「水分補充是一件每天都要做的事，不需要過度要求，重點是找到適合自己、能持續的方式。」

咖啡 日本

