愈吃愈餓、愈累愈胖 代謝退化…身體發出「初老」警訊 

記者黃羿馨
醫師提醒，變胖是身體代謝退化、荷爾蒙失衡的「初老」警訊，應保持運動與流汗排毒、放鬆冥想與良好睡眠等，幫助身體重啟代謝恢復健康。示意圖。（圖／123RF）
35歲林小姐任職科技公司行銷主管，長期加班、外食、睡眠不足，近期發現體脂率從25%升到33%。精神科醫師指出，這並非單純變胖，而是身體代謝退化、荷爾蒙失衡的「初老」警訊，提醒現代人肥胖往往是生理、心理與精神靈性層面綜合失衡的表現。

林小姐過去因工作壓力大、三餐外食，加上長期缺乏運動，使體重與體脂逐漸上升。起初她以為只是吃多動少，直到連平日愛穿的西裝裙都緊繃，才驚覺問題嚴重。就醫檢查醫師提醒她代謝已退化、睡眠品質不佳、壓力指數偏高，若持續忽視，未來恐引發慢性發炎與內分泌失調。

精神科醫師楊聰財表示，「初老」並非年齡現象，而是身體向心靈發出的求救信號。當代人長期暴露於環境荷爾蒙、加工食品與慢性壓力之中，導致代謝功能下降、脂肪囤積、能量循環紊亂。常見致胖因子包括塑膠容器中的雙酚A（BPA）、人工甜味劑及防腐劑等，會干擾胰島素與瘦體素功能，使人愈吃愈餓、愈累愈胖。

他指出，壓力與焦慮是現代社會的「隱性肥胖」來源。當焦慮、失眠或憂鬱持續存在，體內皮質醇上升，脂肪容易囤積於腹部；此外，大腦為了獲得暫時快感，會促使人攝取高糖高脂食物，形成惡性循環。

除了生理與心理因素，楊聰財也提醒，肥胖有時是靈魂的保護層，內在若感到不安或缺乏愛，身體會以脂肪築起保護牆。唯有學會傾聽身體、練習靜心與感恩，讓能量重新流動，身心靈才能回到平衡狀態。

楊聰財提出「十大減重心法」，包括減少塑膠製品使用、多吃原型食物、修復腸道菌叢、放鬆冥想與良好睡眠、保持運動與流汗排毒等。這些日常習慣可幫助重啟代謝、穩定情緒，恢復健康節奏。

楊聰財強調，真正的減重不是減脂肪，而是恢復平衡，當身體代謝正常、情緒平穩、生活有節奏，脂肪自然會被燃燒，他也呼籲，別把減肥當作對抗身體的戰爭，而要視為與自己和解的契機。「體重上升不可怕，它只是提醒我們該停下腳步，回頭照顧那個被忽略的自己。」

