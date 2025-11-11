我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒:馬雲妻2570萬美元買下倫敦別墅 曾為義使館

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」 配合2穴位睡得更好

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式，超慢跑有助於活化脾肺功能。（123RF）
中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式，超慢跑有助於活化脾肺功能。（123RF）

源自日本的超慢跑，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超慢跑有助於效增強心肺功能、提高身體的耐力，其特性溫和且持久。從中醫的角度來看，超慢跑是調養氣血、強健臟腑的有效方法，在家就能輕鬆進行。

古云：「氣行則血行，血行風自滅。」李崇銘指出，中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式。對年長者來說，高強度運動會使乳酸堆積過多，超出身體能力負荷，並引起肌肉痠痛、緊繃、疲勞感。超慢跑相對適合高齡族群，強度低、對關節衝擊小，能改善心理健康

李崇銘說，超慢跑的節奏緩慢，恰似中醫強調的「緩則養生」原則，有助於氣血均衡流動、改善氣滯血瘀，使經絡通暢，減少疼痛與疲勞。再來，中醫視脾為後天之本，負責運化水穀精微；肺為氣之主宰，調節全身的氣。超慢跑有助於活化脾肺功能，強健正氣，提高身體抵抗力、加強免疫力

過度激烈的運動易傷陰液，久而導致陰虛火旺；肌肉痠痛可能持續2至3天以上，且會造成極度疲勞。超慢跑因運動強度低，更適合陰虛體質者，幫助養陰潤燥，減輕口乾咽燥等不適。李崇銘強調，中醫主張「勞逸適度」，超慢跑符合身體循序漸進的需求，避免勞累過度，保護元氣。

另外，超慢跑配合穴位按摩，有助於促進氣血循環，李崇銘建議，可按摩足三里、肺俞穴等。足三里穴被喻為人體第一長壽養生大穴，位置在小腿前外側、膝蓋骨下方約4個橫指處。按壓推揉足三里穴有調理脾胃、補中益氣、強壯身體、增強免疫力等功效。

肺俞穴是肺臟之氣輸注背部之處，與肺臟內外相應，其作用為宣肺理氣；透過熱敷和按摩肺俞穴來調理氣血，有助於提升局部氣血循環與經絡暢通。透過按摩鎮靜心神、放鬆身心，從而改善睡眠品質。除了搭配穴位按摩，李崇銘說，運動後適當飲用茶飲，例如枸杞菊花茶、黃耆茶，有助於補氣養陰。

免疫力 心理健康 關節

上一則

高三生考試壓力又吃炸物冒嚴重青春痘 醫師為他這麼做才治療好

下一則

隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助

延伸閱讀

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃
El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦
南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與
加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
營養師建議，早餐要避開精緻澱粉，可選擇優格、水果與燕麥補足蛋白質，有助於穩定血糖。（123RF）

早上總是昏昏沉沉 營養師：恐是早餐吃錯了 需掌握4點讓血糖穩定

2025-11-05 04:40
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（本報資料照片）

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

2025-11-06 04:28

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡