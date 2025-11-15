4大習慣讓身體加速變老 出現這些徵兆快調整生活方式

研究顯示，抽菸的人，生物年齡大約比不抽的人老了七年；示意圖。（圖／123RF）

長年累積的日常生活壞習慣，會讓你的身體年齡比實際年齡老。許多人以為老了再養生就好，但研究顯示身體老化在30、40歲就開始分化，抽菸、肥胖、不運動、愛吃超加工食品等習慣都在加速細胞老化。四大生活習慣會讓身體加速變老，想延緩老化，必須現在就調整生活方式。

養生是中老年後的事？營養功能醫學專家劉博仁醫師在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉絲專頁指出，最新研究發現，在30、40歲的年紀，身體老化速度其實已經開始出現明顯差異。根據刊登在JAMA Network Open的大型研究也發現，許多人都有的一些日常生活習慣，讓生物年齡老化的非常明顯，應盡早把這些不好的習慣戒了吧。

1.抽菸：抽菸無疑是最強的「加速老化推手」，根據研究顯示，抽菸的人，生物年齡大約比不抽的人老了七年。也就是說，若是38歲的身體，呈現出來的卻會是45歲的狀態。

2.肥胖：過重、尤其是嚴重肥胖，會讓身體更辛苦。這不只是胖，是細胞連同你一起承受壓力。BMI≥40的族群，生物年齡加速非常明顯，不同的老化時鐘顯示，快了一至六歲不等。

3.不運動或運動量少：不運動或運動量少，更是許多忙碌上班族的通病。運動量少會使老化加速，運動不是為了變壯，是為了讓身體不要提早報銷。活動量低、久坐的人，生物年齡看起來就是比較「超齡」。

4.常吃超加工食品、加工肉：而不只上述三個習慣會加速老化，飲食方式也跟老化息息相關。現代人吃太多超加工食品，超加工食品大多添加許多油、鹽、糖、缺乏膳食纖維、天然食物含量極少。研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化，讓身體提早走向衰退。

「神經病學」（Neurology）的研究也發現，吃太多培根和熱狗等加工肉製品可能會損害大腦，造成認知能力下降，增加失智風險。

★5大徵兆 恐與老化有關

那老化有訊號嗎？如何知道自己老化？減重 專科醫師陳威龍曾受訪指出，當體重愈來愈難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、免疫力 變差，這五大徵兆都可能與器官老化有關，應該趕快調整自己的生活方式及習慣。

★逐步小調整 身體更健康

好的生活習慣要靠每天一點一滴日漸養成，而想要戒除不好的習慣，當然也是漸進減少，想要一次改變實在不容易。因此劉博仁建議，從每天一點小調整開始，逐步改變，最後就能把不好的生活習慣戒掉，找回健康。

抽菸的人：今天先少一支，明天再少一支。

喝手搖飲的人：從減糖開始，最後改成無糖或白開水。

久坐族：每餐後走十分鐘，比你想像更有效。

吃太晚的人：先提前半小時吃飯，慢慢調整。

壓力大的人：每天留五分鐘深呼吸或聽音樂。

睡太晚的人：固定睡覺時間，讓身體找到節奏。