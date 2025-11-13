花生發芽更營養 但出現1狀況千萬別吃

蒜頭發芽依然可以吃；示意圖。（圖／123RF）

不是所有發芽的食材都要丟，像蒜頭、花生發芽仍可吃，但馬鈴薯發芽則會產生毒素龍葵鹼，吃下肚恐中毒。哪些發芽食材能吃、哪些要丟？專家來解析。

經常我們會在冰箱的蔬果箱裡翻出一些放了許久的食材，例如已經爛掉的空心菜、一顆發芽的馬鈴薯……等。葉菜類爛掉當然就直接丟了；而平常有在煮菜的人應該知道，馬鈴薯若發芽就不能吃了，但蒜頭發芽還能吃，那番薯發芽了還能吃嗎？

多數根莖類 發芽營養減

台灣農糧署指出，大多數的「根莖類」在發芽後營養價值會逐漸下降，口感也會跟著變差，且變得容易腐壞，有些可能還會產生毒素，食用前要特別注意。

蔥、薑、蒜、洋蔥、番薯、芋頭、胡蘿蔔、糙米、豆類發芽可吃，但營養及口感下降。

台北台安醫院營養師劉怡里在「全民營養必勝攻略」書裡就提到，吃發芽的大蒜，會發現發芽跟沒發芽的蒜頭味道不同，發芽的蒜頭吃起來比較沒有那麼辛辣，不太辣就是表示它的營養成分已經流失，其中裡面會辣的成分叫「硫化素」，愈多的硫化素吃起來口感會愈辣。

花生發芽可食，但若發現外殼或種子出現發霉、產生油耗味，應避免食用。

台灣南投醫院營養師黃淑敏曾受訪指出，花生發芽本身沒有安全問題，甚至因花生芽有抗氧化、抗發炎等功能，營養價值反而更高；但花生如果不新鮮或因保存不當有發霉狀況，很可能會感染黃麴毒素，食用恐致肝中毒，勿吃為宜。

馬鈴薯若發芽就不能吃了；示意圖。（圖／123RF）

馬鈴薯發芽 絕對不能吃

馬鈴薯發芽會產生龍葵鹼，即使煮熟或挖除發芽部分，也無法完全去除毒性，應整顆丟棄。