英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）
英國政府近日將「燕麥粥」列入垃圾食品廣告禁令的名單，引起民眾與營養專家的廣泛反彈。燕麥長期被視為健康早餐的代表，如今卻被官方評為「不健康食品」，《Women's Health》整理專家意見，探討燕麥粥是否真如政府所說「不健康」。

去年12月，英國政府公布一份列入垃圾食品廣告禁令的食品清單，將於2026年1月正式生效，名單中包括「燕麥粥」（涵蓋即食燕麥與其他熱燕麥穀片），歸類於「早餐穀物」類別，同時也適用於格蘭諾拉、什錦穀片及現成食用穀片。

英國政府的理由是，依據官方的營養評分系統，會評估食品的鹽分、脂肪、糖與蛋白質含量，結果顯示燕麥屬於「較不健康」的食品。政府網站指出，燕麥粥與鬆餅、洋芋片及巧克力覆蓋食品一樣，被歸入「對兒童肥胖最值得關注的食品與飲品類別」。

毫不意外地，英國大多數民眾並不同意這項分類。根據YouGov調查，僅有2%的受訪者認為燕麥應被歸為「垃圾食品」。

普遍專家認為，燕麥本身依然屬於健康食物。個人化營養公司ZOE的首席營養師阿瑪蒂博士（Dr Federica Amati）指出：「全穀物對身體有益，燕麥也不例外。」

根據《Foods》期刊的最新研究綜述，學者直言：「燕麥是極具潛力的功能性食品之一，未來有廣泛應用機會。」研究顯示，燕麥對心血管健康、皮膚疾病、發炎反應及第二型糖尿病都有益處。

整合營養師楚曼（Hannah Trueman）也同意這一點。她專精於神經系統調節、腸道健康與女性荷爾蒙領域，表示：「燕麥含有β-聚葡萄糖纖維，有助於降低膽固醇並促進腸道健康；此外還含有蛋白質，以及錳、磷、鎂和維生素B群等微量營養素。」

她補充：「燕麥有助於維持腸道菌群平衡、促進排便規律，甚至具有提升情緒的效果，這與其穩定血糖和特殊抗氧化物質燕麥生物鹼（avenanthramides）有關。」

楚曼提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，「這對糖尿病、胰島素阻抗、多囊性卵巢症候群或體重管理困難者較不利。」但若搭配蛋白質與健康脂肪，例如希臘優格、蛋白粉、堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養。

阿瑪蒂博士指出，鋼切燕麥是極佳的高纖維暖身早餐。「壓片燕麥雖仍具營養，但經加工後纖維減少，升糖指數（GI）較高，更易影響血糖。」

楚曼也認同：「燕麥本身並非『壞食物』，問題多半出在添加物。」那些含大量糖漿、香料、巧克力或超加工添加物的燕麥產品，「更像甜點而非均衡早餐」，確實可能列入政府的廣告禁令清單。

