開會打瞌睡？ 早餐、午餐這樣吃 上班不「斷電」

蔡怡真
上班族早、午餐多吃蔬菜水果，或搭配高纖高鈣營養品補足日常所需的膳食纖維和鈣質，下午不易打瞌睡，工作更有效率。(圖／AI生成)
「下午開會打瞌睡，你累了嗎？」營養師說，上班總是覺得累，或者下午就「斷電」、昏昏欲睡，通常都是纖維攝取不足造成。只要早餐、午餐記得要吃足夠的蔬菜水果或是多補充膳食纖維，不必靠咖啡或是提神飲料，就能元氣滿滿迎接工作的挑戰。

上班族每天都在為生活奮鬥，常常陷入營養危機而不自知。台中大里仁愛長庚合作聯盟醫院營養治療科組長徐佳靖說，外食上班族飲食最大的問題是「吃得太精緻」，蔬菜太少、纖維不足，三餐充滿了白飯、麵條、麵包等精緻澱粉，導致血糖上上下下，到了下午昏昏欲睡，工作效率差，體重還難控制。

徐佳靖說，纖維就是血糖的「穩定器」。沒有纖維，血糖像雲霄飛車，先飆高再掉下來，人自然就想睡， 偏偏便當裡的青菜通常只有小小一格，甚至不到半碗。她建議，約拳頭大小份量的蔬菜水果，一天至少要吃三到四份。

若工作型態是久坐不動，年紀輕輕可能骨鬆肌少就上門，除了多運動以外，營養更是避免肌肉早早背叛你的關鍵。徐佳靖說，很多人不知道蛋白質吃多了會轉變成脂肪，蛋白質最好平均分配在三餐中，若只有晚餐「大魚大肉」，沒有消耗掉的蛋白質就容易囤積成脂肪。

缺鈣又是上班族營養的另一困擾，鈣不只跟骨頭有關，也影響肌肉合成，甚至情緒穩定。徐佳靖提醒，很多人以為豆漿能取代牛奶，其實豆漿的鈣質只有牛奶的三分之二，豆製品中只有板豆腐含有鈣質；優格、起司也是補鈣的好選擇。

徐佳靖建議上班族早餐可改吃蔬菜蛋餅，以地瓜代替麵包，中午吃麵加點燙青菜，便當配菜都選蔬菜；下午茶的奶茶和雞排、甜點換成水果和堅果，可以補充膳食纖維，提高工作效率。

三多士膳療營養師許永瀚則指出，以台灣上班族為例，多以外食為主，普遍缺鈣、缺纖維、蛋白質攝取不均衡。要補足每日建議量，得喝好幾杯牛奶、吃下一大堆奇異果。市售若有合適的高纖高鈣營養品，一瓶就能補足三大缺口，提供優質蛋白質延長飽足感，同時增加纖維與鈣質攝取，是手搖飲與外食的聰明替代品。

徐佳靖認為，高纖高鈣營養品可用來無痛取代早餐的「大冰奶」，搭配茶葉蛋或地瓜，就是一份優質的早餐。而上班族最愛的手搖飲，熱量動輒三、四百卡，卻沒有營養；若下午肚子有點小餓，以高纖高鈣營養品搭配無調味堅果，補充能量快速又方便；而其中適當的蛋白質與熱量比例，也很適合運動後的營養補給。

另外，有些市售高纖高鈣營養品中也會加入麩醯胺酸胜肽，徐佳靖說，麩醯胺酸（Glutamine）可幫助腸道細胞修復，也是免疫細胞主要能量來源。麩醯胺酸在人體內不太穩定，容易被分解；若做成「胜肽型態」，也就是麩醯胺酸胜肽（Glutamine Peptide），吸收利用的效率會更高。

營養師提醒，上班族要注意是否蔬菜攝取太少、纖維不足，如此可能導致工作效率差，體重...
血糖 牛奶 咖啡

