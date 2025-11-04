60歲後改變5習慣 活得更自在舒適

部落客分享經驗，想讓老年生活變得輕鬆，到了用餐時間即使不餓也不要硬吃，可嘗試改成「餓了再吃」。(圖／123RF)

邁入60歲後，許多人明顯感受到體力與精神上的衰退，如何讓身心保持輕盈，是這個階段的重要課題。現年60多歲的日本 部落客中道あん在50多歲時重新檢視生活方式，學會不再迎合世俗與他人後，進入老年生活變得輕鬆許多。以下是她分享「放下後變得更自在」的五個生活習慣。

習慣1.不再固定時間吃飯

過去中道認為「按時吃飯」是正確的生活方式，所以到了用餐時間，即使不餓也會硬吃。如今改成「餓了再吃」。早上會吃得充足，中午有時只吃根香蕉或三明治；晚上則盡量在7點前結束用餐。有時她甚至在4點左右就吃完晚餐，直到隔天早晨都不再進食，那樣的隔日早餐特別美味。不再被「時間」支配，而是傾聽「身體的聲音」後，整個人變得更輕盈。

習慣2.戒掉喝酒習慣

過去中道非常喜歡清酒，但現在幾乎不再喝，也很少參加聚餐。晚間我多半安靜地閱讀或陪愛犬度過。那分悠閒與寧靜，比任何熱鬧都更充實。戒酒後，不但不覺得寂寞，反而覺得夜晚變成一天中最豐富的時光。也許這就是「年齡的智慧」吧。

習慣3.不為有型而打扮

50多歲時，中道仍希望自己看起來漂亮些，會穿中跟鞋、追隨流行。但到了60歲發現「自然、舒適」才最重要。她把所有高跟鞋都處理掉，也不再穿緊身衣物，改以簡單、柔軟、讓人放鬆的服飾為主。隨著膚色略顯黯淡，開始選擇明亮色系的單品，讓整體看起來更有精神。

習慣4.不帶手機進臥室

以前一打開SNS，總會被負面訊息影響心情，甚至不確定哪些資訊是真實的。長期下來，心情容易感到疲憊。現在她只在「必要時」使用SNS，並建立兩個小習慣：不把手機帶進臥室、睡前以「感謝今天的一天」作結。這樣做之後，心情安定許多。

習慣5.不勉強自己活動

雖然體力下滑令人感傷，但中道選擇接受，而不是對抗。例如若某天外出一整天，隔天就留在家休息。她給自己的原則是：「想做的事不要拖，但之後一定要好好休息。」與其逞強，不如允許自己「什麼都不做」。有時坐在公園的長椅上曬太陽，看著形形色色的人們，那份閒適本身就是樂趣。