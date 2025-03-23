我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

副總統范斯夫人烏莎 本周將訪格陵蘭

爬山、上健身房怕群聚 物理治療師教民眾在家抗流感8招

記者趙容萱／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。（台中醫院提供）
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。（台中醫院提供）

流感仍處流行期，許多民眾擔心登山、上健身房運動被感染，不運動會肌力流失，台灣衛福部台中醫院復健科特別推出「肌不可失抗流感8招」，民眾在家花30分鐘運動就能增強肌力、免疫力

台中醫院復健科物理治療師楊朝翔說，近日復健科碰到2名患者因暫停原本運動習慣導致腰痠背痛就醫，其中35歲陳姓上班族原本假日陪家人爬大坑，但後因藝人大S流感猝逝事件後搶打不到疫苗，怕外出運動會染流感暫停登山；另28歲林小姐因查出中度脂肪肝，原本每周到健身房三次，也因擔心健身房染流感裹足不前。

楊朝翔指出，為了避免民眾擔心外出運動染流感而暫停原本運動影響健康，台中醫院復健科設計的30分鐘「肌不可失抗流感8招」，希望讓一般人在家也能透過運動增強肌力。

楊朝翔建議，「肌不可失抗流感8招」應穿著寬鬆運動服與防滑運動鞋，避免腳踝受傷或跌倒，運動前務必先「動態伸展暖身操」3招，「原地踏步」、「肩部環繞」、「腰部轉體」，透過約5分鐘暖身運動，再進行肌力訓練。

「肌力有氧訓練」3招，包括「小腿伸展」、「弓箭登步」、「階梯有氧」，每項動作重複1至2分鐘；行有餘力就可以「進階肌力有氧訓練2招」，包括「開合跳」與「胯下擊掌」每項10次、重複3次。

台中醫院復健科主任蔡明妙指出，希望讓民眾透過在家就可以做的肌力與有氧規律運動，促進身心健康、提升免疫力，成功抗流感。

台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。（台...
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。（台中醫院提供）

流感 免疫力 大S

上一則

太久沒清冰箱竟長出「霉花」 網驚呼：連實驗室都養不出來

下一則

39歲男因疼痛常請假被公司認為無病呻吟 原來是6科共病纏身

延伸閱讀

伊凡卡愛上武術 超模吉賽兒男友哥親自教「讓我身心平衡」

伊凡卡愛上武術 超模吉賽兒男友哥親自教「讓我身心平衡」
理財百科／退休減6花費 月省575元

理財百科／退休減6花費 月省575元
癌後運動處方5核心要均衡 可改善疲憊、淋巴水腫 降低焦慮憂鬱

癌後運動處方5核心要均衡 可改善疲憊、淋巴水腫 降低焦慮憂鬱
流感季現小高峰 專家：接種疫苗還不晚

流感季現小高峰 專家：接種疫苗還不晚

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

2025-03-20 21:11
泌尿科醫師提醒，無精症通常沒有明顯症狀，建議長期備孕無果、曾有生殖器手術史、家族病史和青少年時期未曾經歷正常發育等，可考慮主動進行檢查。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

他被診斷「無精症」 老婆竟曾懷孕？ 醫建議這4類人應檢查

2025-03-20 05:25
福部國健署統計，全台高血壓人口高達5百餘萬人。過去民眾認為，心血管疾病才會導致血壓異常，但專家指出，維生素濃度過低、腎臟疾病，也可能導致血壓突發性異常飆高。（記者賴昀岫／攝影）

無三高病史⋯妙齡女突發高血壓 竟是體內維生素B6不足

2025-03-21 05:30
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25
現代人手機不離身，連上廁所都邊滑邊上，消化內科醫師方冠傑說，如果這時候手沾到諾羅病毒又滑手機，容易在手機上殘留病毒，之後手再接觸或吃東西，將增加感染風險。（123RF）

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

2025-03-18 04:43

超人氣

更多 >
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山