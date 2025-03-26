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營養師的不老祕訣 飲食5招吃出年輕體質

記者李青縈／綜合報導
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Omega-3含量高的食物能抗發炎。（圖／123RF）
Omega-3含量高的食物能抗發炎。（圖／123RF）

人類變得長壽，也要面對更多慢性病的挑戰，「抗衰老」成為這個世代最重要的課題。抗衰老不只是外表年輕，而是從裡到外的整體保養。

每日食物的攝取直接影響身體健康，吃到「壞」食物，不是只有腹瀉等腸胃症狀，更可能讓氣色變差、肥胖，甚至老得快。台灣營養師夏子雯說，抗衰老飲食除了每日三餐慎選食物，還要有足夠的飲水，同時養好皮膚、顧好腸道、增強免疫力

1.多吃抗發炎食物

夏子雯表示，Omega-3含量高的食物和薑黃素能抗發炎，食用後身體雖不會明顯感受變化，但體內濃度提高，可維持免疫力。Omega-3含量多的如鯖魚、鮭魚等魚類，一般健康成年人建議一天可攝取1000毫克魚油；素食者則可從核桃、亞麻仁油、紫蘇油、藻油等處獲得，但植物性來源的Omega-3在身體的轉換利用率極低，需要每天補充。

薑黃素從食物中獲得不易，就算是薑黃也僅含有約3%的薑黃素，得靠保健食品才能獲得有效劑量。每日建議攝取量為每公斤體重攝取0到3毫克，以60公斤成人來說，一天最多攝取180毫克。

但她提醒，不論魚油或薑黃素都有抗凝血作用，懷孕期間或服用抗血小板、抗凝血藥物者，建議不要再補充魚油、薑黃素等。

2.按體重喝足水分

除了飲食，每天補充足夠水分也是維持良好代謝、保持年輕的關鍵。飲水不足會讓血液黏稠度上升，感覺不適；若水分喝足，身體感覺輕盈外，連帶皮膚代謝、尿酸濃度也會改善。夏子雯建議，每天喝水量應該按照體重數字乘30毫升作為基本飲水量，60公斤的人每天應喝1800毫升的水。

3.攝取足夠蛋白質

在每日蛋白質攝取上，夏子雯說，以體重乘以1至1.2公克是基本攝取量，可以視運動量及個人需求來調整。

老年人常說吃不下，且有時進食習慣「較隨興」，隨手吃個麵包就飽了，都是碳水化合物跟油脂，每日吃的蛋白質量常達不到建議攝取量，更讓肌肉量逐漸流失。夏子雯說，減重門診中人不乏長者抱怨「沒吃什麼卻一直胖」，多是因為蛋白質吃不夠，經過建議吃到足量蛋白質、甚至透過高蛋白粉補充後，多數長者體重成功下降。

在蛋白質的肉品挑選上，紅肉、白肉各有好處，並不需要偏重哪樣，重點在脂肪多寡。夏子雯說，紅肉可以預防貧血，白肉如雞肉等雖被認為脂肪少，但如果吃「雞皮」，跟吃到紅肉的油花相差不多。吃肉也要挑部位，她舉例，同樣吃豬肉，建議選腿庫、不選豬腳，因腿庫有瘦肉，可以把較肥的部分去除，但豬腳卻只有肥肉跟皮。

4.膳食纖維防便祕

生活節奏快、纖維攝取少，現代人常見的便祕問題，也是催人老的大敵。正常排便的定義是，三天一次或一天三次均屬正常，三天以上沒有排便則是便祕。夏子雯說，腸道宿便累積不只容易加速身體老化，也會讓毒素堆積在大腸內，建議固定排便時段。維持排便順暢可以多吃水溶性纖維，如白木耳、黑木耳等，牙口不好的長者也可以輕鬆攝取。便祕嚴重者也可依照醫囑服用軟便劑，並定期補充益生菌。

5.吃太甜加速老化

糖類和過量飽和油脂是加速身體老化的元凶。夏子雯建議將每天攝取的精緻糖控制在25公克以下，在喝含糖飲料同時，也會壓縮白開水攝取量，連帶影響代謝。如果常喝含糖飲料、吃炸物，可能導致肌膚變差，出現油脂分泌不平衡、冒痘痘等問題。

薑黃素是強大的抗氧化物質。（圖／123RF）
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