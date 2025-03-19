睡眠呼吸中止症 吃起司或可降風險 學者：別當助眠劑

睡眠呼吸中止症的特徵是夜間反覆發生呼吸暫停，長期下來會導致身體無法獲得足夠的休息。(圖/123RF)

根據2024年12月發表於「睡眠醫學」（Sleep Medicine）期刊的一項研究，食用起司與睡眠呼吸中止症的發展可能存在關聯。該研究顯示，食用起司可能降低此夜間疾病的風險。

睡眠呼吸中止症的特徵是夜間反覆發生呼吸暫停，長期下來會導致身體無法獲得足夠的休息，進而增加其他健康風險。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）睡眠醫學專家 Daniel Barone博士表示：「這是一種高度發炎的狀態，因為睡眠受到嚴重干擾，血壓上升、心率加快，長期可能導致心臟病 、中風 、糖尿病和體重變化。」

哪種起司有效？仍待確認

由於肥胖會加劇睡眠呼吸中止症，專家發現起司這種高熱量、高脂肪的食物可能有助於降低風險，令人驚訝。

研究團隊分析英國UK Biobank和芬蘭FinnGen Biobank兩大數據庫中40萬人的數據，研究結果顯示，食用起司的人罹患睡眠呼吸中止症的風險降低28%。研究人員還分析了44種與該疾病相關的生物標記物，發現起司可能直接影響其中6種，包括丙氨酸轉氨酶、尿素、胱抑素C、性激素結合球蛋白、睪固酮和舒張壓。

然而，研究僅發現相關性，並未證實因果關係。此外，研究對象主要來自歐洲血統，可能無法廣泛適用於其他族群。另外，研究未區分起司的種類與攝取量，因此無法確認哪種類型的起司最具益處。

獨特營養組成 留意高熱量

起司對睡眠呼吸中止症的潛在益處可能來自其獨特的營養組成。臨床心理學家兼睡眠醫學專家Daniella Marchetti博士指出：「起司富含優質蛋白質、鈣、脂肪酸及其他維生素，有助於整體健康。」

過去研究指出，食用起司與較低的高血壓 發生率有關，而高血壓是導致夜間呼吸中止症的重要因素。此外，小型研究也顯示，起司可能降低睪固酮，而較低的睪固酮水平可能減少睡眠呼吸中止症的風險。

然而，Barone博士對此結果持保留態度，因為高熱量的起司通常與體重增加有關，而體重上升則會增加睡眠呼吸中止症的風險。他建議適量攝取起司，例如根據美國心臟協會的建議，每日最多攝取3份，每份約1.5盎司（約42克）。

除了食用起司外，還有許多其他方法可以降低睡眠呼吸中止症的風險。Marchetti博士建議：「透過維持健康體重、均衡飲食與規律運動，可以降低風險。健康飲食應包含全穀類、蔬果、低脂乳製品及富含Omega-3脂肪酸的食物。」

此外，Barone博士指出，胃食道逆流與睡眠呼吸中止症常相伴發生，因此避免刺激胃酸分泌的食物（如番茄製品、柑橘類水果、巧克力、薄荷及辛辣食物）可能有幫助。其他建議包括：

1.避免酒精、鎮靜劑及吸菸，這些行為可能導致氣道發炎和狹窄。

2.因鼻塞或顱面結構影響睡眠時，可諮詢牙醫、耳鼻喉科醫師或睡眠醫學專家。

相關理論還要更多實驗證實