1分鐘能深蹲幾下？可判斷健康狀況

醫師提醒，到了41到50歲時，女性應該要能做25下深蹲；示意圖。（圖／123RF）

運動醫學專家指出，從做深蹲就可以初步判斷身體的行動力是否足夠，一般民眾次數約12到15下，隨著年齡增加而減少。

每日郵報(Daily Mail)報導，或許無需花大錢進行全面的身體檢查就能知道自己的健康狀況，專家表示，只需要一個簡單的訓練動作就能看出你的力量和耐力。明尼蘇達州 妙佑診所(Mayo Clinic)運動醫學及復健專家Edward Laskowski醫師表示，深蹲是展現運動能力的絕佳指標，而且「能夠幫助提升各種運動的表現。」

紐約私人教練Alexeyenko也提到，要進行深蹲動作時，首先應該「設定你的站姿」，讓雙腳與肩同寬、腳趾略微朝外，之後最重要的是收緊核心，同時保持脊椎中立，不要讓背部彎曲或拱起。

Alexeyenko表示，關鍵在於降低身體，直到大腿與地面平行，或根據自己的活動度盡可能往下，同時確保膝蓋對準腳尖。至於在重量分配方面，她建議將重量放在股四頭肌和臀部，而非轉移到腳尖或膝蓋。同時，雙臂應該全程向上伸直，如果雙臂能維持與軀幹在同一條線上，代表肩部活動度應該是足夠。

妙佑診所表示，對大多數人而言，一組12到15下深蹲就已足夠。根據年齡不同，Alexeyenko提供了深蹲目標次數的參考，從20到30歲的男性與女性開始，這個年齡層的男性應以在60秒內完成50下深蹲為目標，而女性則是45下。

隨著年齡增加，深蹲目標次數有所下降，31到40歲年齡層，男性與女性的目標次數都比之前少10下。Alexeyenko表示，在這個階段，與其追求耐力，應該更專注於維持力量與活動能力同時預防受傷。

到了41到50歲時，女性應該能做25下深蹲，男性則應能達到30下。至於51到60歲的人，男性目標下降到25下，女性則降至20下，61歲以上的人，她建議做5到15下深蹲，有助於維持活動能力並降低跌倒風險。