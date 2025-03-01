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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

草莓抗發炎、防失智 葉酸含量水果界No.1

廖靜清
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草莓富含葉酸、維他命C、鎂、鈣、鐵、錳以及多種植化素，可抗發炎、防失智。（圖／123RF）
草莓富含葉酸、維他命C、鎂、鈣、鐵、錳以及多種植化素，可抗發炎、防失智。（圖／123RF）

冬末初春，正值草莓產季，小小一顆紅色果實，富含葉酸、維他命C、鎂、鈣、鐵、錳以及多種植化素。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，草莓可抗發炎、防失智，高含量的維他命C可提升免疫力，目前仍為呼吸道疾病好發季節，多吃草莓增強免疫系統。

徐佳靖指出，草莓屬於「聚合果」，表面一點一點的「瘦果」才是真正的果實，我們所食用的果肉部位其實是花托。草莓的膳食纖維量很高，一份草莓（一個拳頭大小）可以提供2.8克膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助消化。

草莓的葉酸含量驚人，每100公克的草莓含有83微克的葉酸，居所有水果第一名。徐佳靖說，葉酸是製造紅血球的重要角色，是女性備孕及孕期不可或缺的營養素，也很適合女性經常食用。葉酸也能維護神經系統的正常運作，消除情緒不安及焦慮，防止憂鬱症狀。

另外，草莓中也含有獨特的植化素，例如天竺葵素、鞣花酸、阿魏酸等，有助於抗氧化、抗發炎。徐佳靖強調，鞣花酸可以降低致癌物質的傷害，阿魏酸則可以抑制發炎，有保護腦神經的作用，她鼓勵長輩多吃草莓，可降低罹患失智症風險，也能預防或改善巴金森病。

這幾年，非常流行「草莓大福」，徐佳靖說，草莓加上大量紅豆泥，再包裹上糯米製成的外皮，不僅熱量爆表、澱粉過量，含糖量也很高，是糖尿病患者及減重族群的大敵。整顆吃下肚，血糖立刻飆升，也造成熱量和脂肪堆積。她建議，多以原型食物為主，直接吃就是最簡單最自然的方式。

草莓非常嬌弱，容易破皮和撞傷，也不易保存。徐佳靖分享，可先在容器裡鋪上廚房紙巾，再放入草莓，「蒂頭朝下」可延長保存期限。她提醒，草莓一定要放冰箱冷藏，一周內盡快食用完畢，避免腐爛變質或失水乾縮壞掉，可能引起拉肚子。（廖靜清）

失智 糖尿病 血糖

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