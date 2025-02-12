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按摩紓壓不求人 緩解痠痛、助好眠

黃妙雲
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梳頭按摩：梳頭是一種頭皮按摩，可讓情緒放鬆、緩解頭痛、改善失眠，甚至使頭髮變黑變長變多。（圖／123RF）
梳頭按摩：梳頭是一種頭皮按摩，可讓情緒放鬆、緩解頭痛、改善失眠，甚至使頭髮變黑變長變多。（圖／123RF）

現代人生活忙碌，身體經常這裡痠、那裡痛，情緒低落、有失眠困擾。新年新希望，中醫師建議，立春後，居家可利用「不求人」的按摩手法改善，每天一早起床或晚上睡前，在頭部、腹部或雙腳進行黃金10分鐘的經絡按摩，就可以輕鬆紓壓、緩解痠痛、幫助入睡，還有瘦身效果。

「早上或晚上都可以按摩，以按摩頭皮、肚子及雙腳為主。」台灣中醫師鄒瑋倫指出，自己按摩必須專心，透過10分鐘的按摩，可與自己的身體對話，打開心裡的結，緩解身體肌肉痠痛，同時舒緩焦慮情緒，有益身心靈健康。

3部位各按10分鐘

1.梳頭按摩：「養生千遍，不如梳頭百遍。」鄒瑋倫說，梳頭是一種頭皮按摩，或是以10根手指指腹梳進頭髮裡按摩頭皮，每天可針對頭部督脈、膀胱經、膽經等三個經絡梳頭按摩各100次，會按摩到許多頭部的重要穴位，例如百會穴、翳風穴、風池穴等穴位，可讓情緒放鬆、緩解頭痛、改善失眠狀況，甚至使頭髮變黑變多變長。

．督脈梳頭：從兩眼中間的前額向後梳到後頸部。

．膀胱經梳頭：從兩眼內側眼角上的前額髮際線向後梳至後頸部。

．膽經梳頭：從頭部兩側的眉尾向後梳到頸椎。

2.仙人揉肚：早上醒來，在床上先將雙手搓熱，以玫瑰或茉莉花精油來揉按腹部。首先是沿著肚臍以順時鐘方向揉按約30秒；再由上而下、左右揉按約1分鐘；接著在股溝附近進行拍打約1分鐘；隨後針對側邊肋骨的肝經進行上下的推按1至2分鐘。

揉按腹部時，肚子上的中脘穴、關元穴、氣海穴、帶脈穴、天樞穴等瘦身穴位也都有按壓到，因此，常揉按腹部可以瘦身、助排便；若以手指搓揉鼻子的迎香穴，沿鼻梁向上搓到攢竹穴，雙手再搓搓臉，可以促進氣血、胃經循環，氣色好又紅潤。

仙人揉肚：腹部按摩。(本報資料照片)
仙人揉肚：腹部按摩。(本報資料照片)

3.揉地筋：晚上睡覺前，可以邊看電視，邊揉地筋10分鐘。動作是先一腳的大拇趾翹起，將腳踩在擀麵棍或高爾夫球上，來回揉球；再換另一腳踩擀麵棍或高爾夫球，來回揉球。有助肝經、腎經運行更好，幫助入睡、睡得好。

揉地筋：按摩腳底，可將腳踩在擀麵棍上按摩。(本報資料照片)
揉地筋：按摩腳底，可將腳踩在擀麵棍上按摩。(本報資料照片)

2招解肩頸腰背痛

1.上背痛解痛法：3C低頭族最常見肩頸疼痛的上背痛，該如何解痛？建議可以在肩頸部位熱敷，並以按摩球或小皮球在頸部的「大椎穴」、「肩頸穴」，進行旋轉式的按摩約1至2分鐘。

2.下背痛解痛法：長期坐姿、站姿不良，會發生腰痠背痛的下背痛，鄒瑋倫提醒，腰部切勿亂按摩，推薦可以在股溝部位的「八髎穴」，以按摩球或小皮球進行按摩約1至2分鐘，促進血液循環，舒緩疼痛，有事半功倍的效果。

5族群不適合按摩

天天按摩可以嗎？鄒瑋倫說，按摩時應準備包括按摩油如精油、按摩棒或按摩球等器具。

肌肉強壯的健康人可以每天按摩，年長者、身體虛弱者則是1、2天按摩一次，小孩子僅能揉按肚子。但懷孕婦女、急性高血壓者、急性痛風發作者、有糖尿病傷口者、紅腫熱痛疾病者，都不適合按摩，以免病症加劇。

不少人會去按摩店按摩解痠痛或舒筋活骨，鄒瑋倫特別提醒，不可過度按摩，因為不是自己按壓而是由他人按壓，較難掌握按摩的力道，如果按摩力道過猛、時間過久，血流受損，容易導致肌肉纖維化、鈣化。

失眠 糖尿病 高血壓

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