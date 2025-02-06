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研究：鳳梨木瓜無花果酵素有助改善飛蚊症困擾

中央社台北6日電
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現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂，近年有研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，有助改善飛蚊症困擾。示意圖。（圖／123RF）
現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂，近年有研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，有助改善飛蚊症困擾。示意圖。（圖／123RF）

現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂，近年有研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，有助改善飛蚊症困擾。

飛蚊症是許多現代人揮之不去的視覺困擾，開業眼科診所醫師洪啟庭今天透過新聞稿說明飛蚊症成因，主要由眼球內玻璃體的變性或退化所引起，隨年齡增長，玻璃體中纖維化物質增多，導致視野出現漂浮物。

洪啟庭呼籲，飛蚊症患者應定期檢查眼睛健康，保持良好生活習慣，如充足睡眠、避免長時間使用電子設備，配合適當營養補充，維護眼部健康，尤其提醒糖尿病高血壓等慢性病可能影響視網膜健康，需特別注意。

雖然飛蚊症不會直接危害視力，但持續性視覺干擾，讓患者身心疲憊，近年越來越多研究試圖緩解飛蚊症帶來的不便，其中一篇在2020年發表於應用科學（Applied Sciences）期刊研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，對眼睛健康有幫助。

洪啟庭分享與國軍醫院進行大型的人體實驗研究，經過 280例人體臨床觀察，發現使用鳳梨、木瓜和無花果等水果酵素參與者，約3個月有效分解代謝老廢角質，75%改善飛蚊症困擾；但他提醒，飛蚊症成因複雜，若症狀嚴重或持續未改善，仍建議尋求專業醫師診斷與治療。

隨著使用平板等電子產品運用在閱讀、玩桌遊等活動，除了飛蚊症，學童視力保衛戰也是大挑戰，近距離用眼容易快速消耗孩子「遠視儲備量」，增加罹患近視及未來高度近視風險。台灣國民健康署長吳昭軍鼓勵家長多帶孩子參與戶外活動，減少近距離用眼，有助預防及延緩近視發生。

每個年齡層都有不同的遠視儲備量，未滿7歲兒童應有100度至200度的遠視儲備量，7至12歲兒童應有50度至100度的遠視儲備量。台灣國健署呼籲家長每年定期帶孩子至眼科做散瞳驗光檢查，清楚掌握孩子遠視儲備，若有視力問題才能及時加以預防或治療。

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