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公婆、小姑百般挑剔 她婚後慘患PTSD 身心科醫曝4解方

記者林則澄／台北即時報導
一名50歲女子婚後長期不堪公婆與小姑的挑剔行為，罹患創傷壓力症候群（PTSD）。示意圖。(本報資料照片)
一名50歲女子婚後長期不堪公婆與小姑的挑剔行為，罹患創傷壓力症候群（PTSD）。示意圖。(本報資料照片)

一名50歲女子，原本婚後與丈夫及公婆同住，肩負家務與教育子女責任，但公婆對她頗為挑剔，甚至連小姑也加入指責行列，導致女子痛苦不堪，即使後來搬出去住，每年過年前準備回婆家時，仍出現焦慮、恐慌、暴躁等情緒，也因為噩夢導致無法入睡，甚至有過自傷念頭。

台灣周伯翰身心醫學診所院長周伯翰說，女子當初是在懷孕分娩後坐月子期間，覺得公婆能幫忙照顧孩子，兩老也有意願協助操持家事，於是讓夫妻倆搬進婆家。怎料，她在為期5年以上的同住歲月中，不斷遭受公婆、小姑的冷言冷語。直到第一個孩子成長至約6、7歲時，女子長久以來打造的心理防線才終於瓦解，不堪重負下決定與丈夫、孩子搬出去住，但即便如此，每年過年前準備回婆家時，在她心中仍會反覆湧現以往的創傷。

針對妻子的身心情況，丈夫曾表示「過往經歷過去已久，無需舊事重提」，但女子認為，創傷是一輩子難以抹滅的記憶。周伯翰說，經診斷，女子患有創傷壓力症候群（PTSD），但羅馬不是一天造成的，此病也要經年累月後才會成形，症狀有睡眠障礙，及焦慮、憂鬱、恐懼等負向認知與情緒，可能還有創傷再經驗、逃避與麻木、過度警覺等情況。後來她接受藥物、重複性經顱磁刺激（rTMS）及心理諮商等多重療程改善症狀，重拾內心的平靜與對生活的控制權。

周伯翰解釋，PTSD是因為遭遇情感經歷、事故或其他創傷性事件後，引發的精神疾病，核心症狀包括：

1. 創傷再經驗：即使多年過去，患者仍不斷回憶當時情景，感覺宛如親歷。

2. 過度警覺：長期焦慮、恐慌或情緒失控。

3. 逃避與麻木：避免與創傷相關的人事物接觸。

4. 負向認知與情緒：一提到過往，情緒即刻變得激動或低落。

針對女性在婚姻與家庭生活中可能遭遇的壓力，周伯翰提供4大要點化解矛盾。

1. 家人支持是關鍵：丈夫應積極支持妻子，對不公平的待遇表達明確立場，而非只叫妻子「看開一些」，讓她孤軍奮戰。

2. 適時紓壓：當妻子感到壓力過大時，應安排回娘家或休息的空間。

3. 重視自我時間：媳婦應保留時間給自己，例如追求興趣愛好，避免完全奉獻給家庭。

4. 減少接觸壓力源：回婆家時可縮短停留時間，並提前規劃行程以便早些離開。

周伯翰進一步補充，PTSD的核心病理在於大腦杏仁核（amygdala）長期過度活化，導致患者出現過度警覺、噩夢、心悸等症狀，情緒波動尤為劇烈。若創傷經歷的記憶仍在，且已發展為PTSD，並非單純「放下」即可化解，應求助醫師尋求治療措施，且親朋好友的理解與支持性的話語與行為，更是協助患者走過低潮的重要關鍵。

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