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冷氣團接連報到 譚敦慈強烈建議洗澡前這動作不可少

記者廖靜清／台北即時報導
寒流來襲氣溫劇烈變化，室內外都要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）
寒流來襲氣溫劇烈變化，室內外都要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）

台灣冷氣團接連報到，下周氣溫恐降至10℃。寒冬猝死頻傳，研究資料顯示，溫度24℃以下，每下降1度，血壓就可能上升0.5毫米汞柱以上，是心血管族群的一大威脅。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，臥室與浴室是最容易發生猝死的地點之一，應善用「暖風機」，勿讓溫差超過5度以上。

台灣氣候潮濕，冬天更是濕冷寒到骨子裡去，對於呼吸道、皮膚都是一種刺激。譚敦慈在家裡一定會放置溫度計、溼度計，隨時觀察數字，只要濕度超過60%，一定會開啟除濕機。她說，「濕氣過重容易造成空間濕冷或悶熱，而且我很怕黴菌，一旦進入呼吸道系統，容易讓肺部受到感染。」

譚敦慈建議，冬天洗澡時，先用暖風機或打開室內暖氣5分鐘，或是在浴室加裝置頂式的保暖設備。從脫光衣服到洗澡、洗完澡再穿上衣服，這段時間的溫度恆定，千萬不要超過5度以上。另外，浴室不要全密閉，對外窗要開一個拳頭的大小，讓空氣對流，避免水蒸氣過多而產生缺氧。

譚敦慈提醒，洗澡水如果水溫太高，也很危險，尤其是泡澡。她以發生倒臥浴缸過世的中山美穗為例，可能因泡澡溫度過高刺激神經系統，導致血壓升高，一時暈眩站不起來。泡澡水量若高於胸口，也會因水壓造成心臟負擔，產生頭暈不適感。

天氣急凍危機重重，最重要的是做好保暖禦寒措施，也要注意身體變化。譚敦慈說，睡前1至2個小時洗澡，幫助入眠最剛好。一夜好眠之後，隔天醒來，不要急著下床活動，先在被窩裡動動手腳，或先坐著伸伸懶腰再站起來。突然接觸低溫易導致血管收縮、血壓升高，增加猝死的風險。

起床後，可喝杯溫開水，幫助血液循環、稀釋黏稠血液。有運動習慣的人，冬天可採洋蔥式穿法，並依據流汗程度增減衣物，隨時保持身體乾燥。譚敦慈說，冬天灰濛濛，心情容易鬱悶，運動可促進大腦釋放多巴胺，產生快樂感。不過，老人家要避免太早出門，最好等有陽光、氣溫回升後再出門運動，比較安全。

猝死 中山美穗 低溫

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