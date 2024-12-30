喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

豆漿是常見的飲品，對健康好處多多，但仍有些該注意的事，包括四種族群不適合飲用，以及喝豆漿時要與其他食物搭配，才能將營養更好地吸收利用。

改善營養 調節血脂

北京首都醫科大學營養師BettyZong指出，根據一份2022年發表的關於豆製品與乳腺健康綜合分析的研究論文，與每天攝入0至15毫克大豆異黃酮的女性相比，每天攝入超過15毫克大豆異黃酮的女性有乳腺相關健康風險的比例明顯更低。

豆漿等豆製品中含有豐富的大豆異黃酮，它是植物中一種多酚類抗氧化物，其結構和人體內雌激素的結構相似，因此又被稱為植物雌激素。乳腺壞細胞的生長依賴雌激素，但大豆中的雌激素其實很弱，而且它和人體雌激素的作用機制不一樣。當大豆中的雌激素與人體的雌激素受體結合時，在一定程度上可以限制人體雌激素和雌激素受體的結合，進而避免乳腺壞細胞因雌激素過多而過度繁殖。

第二個好處是改善營養，除了異黃酮，豆漿還可以提供優質的植物蛋白和膳食纖維，熱量通常比牛奶 要低。豆漿中含有鈣、核黃素和維生素A、D、B12等營養物質，長期飲用對身體有很多潛在健康益處。

第三個好處是調節血脂，一個納入19項臨床試驗、共2022名受試者的薈萃分析發現，大豆異黃酮對絕經女性血脂代謝有積極作用，可以降低壞的膽固醇LDL水平，提高好的膽固醇HDL水平，幫助改善血脂。

第四個好處是控制血糖，2022年英國發表的一項薈萃分析納入了65個臨床干預研究發現，豆類飲食可以幫助改善餐後血糖，同時對胰島素抵抗也有幫助。

腸胃不好…4種人不適合喝

豆漿雖好，但並不是所有人都適合喝。首先腸胃不好的人要少喝豆漿，因為豆漿性質偏寒，而且在酶的作用下會產生氣，所以消化不良，容易脹氣，胃食道逆流的人盡量少喝。

第二個是腎功能不好的人要少喝，腎衰竭的人要降低蛋白質，不管是植物的還是動物的蛋白，過量的蛋白會增加腎臟的負擔。

第三個是有腎結石的人，豆製品中的草酸鹽會跟腎中的鈣結合，容易形成結石，加重腎結石的症狀。

第四個是術後或病後恢復的人，因為病患抵抗力比較弱，胃功能也不是很好，所以盡量不要喝偏寒性的豆漿，容易產生噁心、腹瀉等等。

豆漿不要空腹喝

大多數人都喜歡早上喝豆漿，但是要注意不能空腹喝，因為豆漿裡的蛋白質大都會 在人體內轉化成熱量被消耗掉。營養獲取不是那麼佳，所以喝豆漿前可以吃一點點碳水化合物，這樣碳水化合物可以轉化成熱量，為人體提供能量，豆漿裡的蛋白質等營養就可以被更好地吸收利用了。