我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

減少負擔 腎臟病患掌握「磷鉀友善」飲食原則

許凱婷
營養師提醒，掌握「磷鉀友善」的飲食原則，可幫腎友選擇磷、鉀含量較低的食物，減輕腎臟負擔；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，掌握「磷鉀友善」的飲食原則，可幫腎友選擇磷、鉀含量較低的食物，減輕腎臟負擔；示意圖。（圖／123RF）

台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，平均每八位成人就有一人受到影響，需要透析治療（洗腎）來維持生命。對於腎友來說，飲食控制是延緩病情惡化的關鍵，但市面上多數食品的磷、鉀含量未明確標示，台灣營養師吳映澄指出，掌握「磷鉀友善」的飲食原則，才能讓腎臟病友在確保營養攝取的同時，減輕腎臟負擔。

•高血磷、血鉀 增猝死危險性

腎臟是代謝磷、鉀離子的主要器官，腎功能受損時，這些離子無法順利排出，導致血磷、血鉀濃度升高。高血磷會刺激副甲狀腺功能亢進，進而影響心臟血管鈣化，增加死亡率；高血鉀可能引發心律不整，嚴重時導致心肌麻痺、猝死的危險性。因此，控制磷、鉀的攝取，對腎臟病友至關重要。

腎友因腎功能受損，為了減輕腎臟負擔，必須嚴格控制飲食，但過於嚴格的限制可能導致熱量和蛋白質攝取不足，造成營養不良。吳映澄建議，首要確保適當的熱量攝取，避免體重下降和抵抗力降低，可以透過攝取糖飴、蜂蜜或冬粉、西米露等低氮澱粉食材來補充熱量。

蛋白質的攝取也需謹慎。吳映澄提醒，洗腎前，患者應該限制蛋白質的攝取量，以減少含氮廢物的產生，但所攝取的蛋白質必須是高生理價的優質蛋白質，例如動物性蛋白質和黃豆蛋白；洗腎後，由於透析過程會流失蛋白質和胺基酸，因此需要根據個人體重和腎功能狀況，增加優質蛋白質的攝取，幫助修復身體組織。

•外食注意標示 避免加工食品

現代人多數習慣外食，腎臟病患者在選擇食物時更需小心。吳映澄指出，購買包裝食品時，應仔細閱讀營養標示。目前食品包裝的強制性標示項目有熱量、蛋白質、脂肪（飽和、反式）、碳水化合物（糖、膳食纖維）及鈉等，市售包裝產品大部分無標示磷、鉀離子含量，讓腎友難以判斷食品是否適合食用。

吳映澄建議，腎友應選擇有自主標示磷、鉀含量的食品，避免攝取無機磷及加工食品，如火腿、香腸、泡麵等，以免這些食品的磷在人體內的吸收率高，對腎臟負擔大。也要注意避免吃高鉀食物，如菜湯、肉湯、高纖維五穀類、果汁、中草藥、雞精、薄鹽醬油、醬料、奶類製品、高鉀水果等，慎防導致血鉀濃度過高，增加心律不整和猝死風險。

「磷鉀友善」飲食是指磷、鉀含量標示透明的食品，以幫助腎友選擇磷、鉀含量較低的食物，減輕腎臟負擔。但市售食品多數未標示磷、鉀含量，讓患者在選擇食物時無所適從。吳映澄表示，台灣洗腎人口居世界之冠，建議食品業者除了自願性標示磷、鉀含量外，政府也推動於食品包裝｢正面｣採自願性的標示出磷、鉀含量，方便腎友或照顧者快速判斷食品是否適合食用。

吳映澄表示，腎臟病友在面對多重飲食限制時，須確保營養攝取充足。掌握磷鉀友善飲食原則，選擇適合的替代食材，以減輕腎臟負擔，提升生活品質。

腎友可選擇4種替代食材方法 資料來源／營養師吳映澄
腎友可選擇4種替代食材方法 資料來源／營養師吳映澄

猝死 泡麵

上一則

他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

延伸閱讀

不是鬧脾氣 小學生尿褲子、尿床未及時治療 嚴重需洗腎

不是鬧脾氣 小學生尿褲子、尿床未及時治療 嚴重需洗腎
醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題
腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疾病
三餐先吃蛋白質助控糖 醫點名2族群 做1事恐適得其反

三餐先吃蛋白質助控糖 醫點名2族群 做1事恐適得其反

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光