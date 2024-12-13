減少負擔 腎臟病患掌握「磷鉀友善」飲食原則

營養師提醒，掌握「磷鉀友善」的飲食原則，可幫腎友選擇磷、鉀含量較低的食物，減輕腎臟負擔；示意圖。（圖／123RF）

台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，平均每八位成人就有一人受到影響，需要透析治療（洗腎）來維持生命。對於腎友來說，飲食控制是延緩病情惡化的關鍵，但市面上多數食品的磷、鉀含量未明確標示，台灣營養師吳映澄指出，掌握「磷鉀友善」的飲食原則，才能讓腎臟病友在確保營養攝取的同時，減輕腎臟負擔。

•高血磷、血鉀 增猝死 危險性

腎臟是代謝磷、鉀離子的主要器官，腎功能受損時，這些離子無法順利排出，導致血磷、血鉀濃度升高。高血磷會刺激副甲狀腺功能亢進，進而影響心臟血管鈣化，增加死亡率；高血鉀可能引發心律不整，嚴重時導致心肌麻痺、猝死的危險性。因此，控制磷、鉀的攝取，對腎臟病友至關重要。

腎友因腎功能受損，為了減輕腎臟負擔，必須嚴格控制飲食，但過於嚴格的限制可能導致熱量和蛋白質攝取不足，造成營養不良。吳映澄建議，首要確保適當的熱量攝取，避免體重下降和抵抗力降低，可以透過攝取糖飴、蜂蜜或冬粉、西米露等低氮澱粉食材來補充熱量。

蛋白質的攝取也需謹慎。吳映澄提醒，洗腎前，患者應該限制蛋白質的攝取量，以減少含氮廢物的產生，但所攝取的蛋白質必須是高生理價的優質蛋白質，例如動物性蛋白質和黃豆蛋白；洗腎後，由於透析過程會流失蛋白質和胺基酸，因此需要根據個人體重和腎功能狀況，增加優質蛋白質的攝取，幫助修復身體組織。

•外食注意標示 避免加工食品

現代人多數習慣外食，腎臟病患者在選擇食物時更需小心。吳映澄指出，購買包裝食品時，應仔細閱讀營養標示。目前食品包裝的強制性標示項目有熱量、蛋白質、脂肪（飽和、反式）、碳水化合物（糖、膳食纖維）及鈉等，市售包裝產品大部分無標示磷、鉀離子含量，讓腎友難以判斷食品是否適合食用。

吳映澄建議，腎友應選擇有自主標示磷、鉀含量的食品，避免攝取無機磷及加工食品，如火腿、香腸、泡麵 等，以免這些食品的磷在人體內的吸收率高，對腎臟負擔大。也要注意避免吃高鉀食物，如菜湯、肉湯、高纖維五穀類、果汁、中草藥、雞精、薄鹽醬油、醬料、奶類製品、高鉀水果等，慎防導致血鉀濃度過高，增加心律不整和猝死風險。

「磷鉀友善」飲食是指磷、鉀含量標示透明的食品，以幫助腎友選擇磷、鉀含量較低的食物，減輕腎臟負擔。但市售食品多數未標示磷、鉀含量，讓患者在選擇食物時無所適從。吳映澄表示，台灣洗腎人口居世界之冠，建議食品業者除了自願性標示磷、鉀含量外，政府也推動於食品包裝｢正面｣採自願性的標示出磷、鉀含量，方便腎友或照顧者快速判斷食品是否適合食用。