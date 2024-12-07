我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

花生抗氧化抗癌 熟的要冷藏 整顆吃不浪費營養

記者廖靜清／台北報導
花生富含維生素E，可抗氧化、降低發炎反應。(圖／AI生成)
花生富含維生素E，可抗氧化、降低發炎反應。(圖／AI生成)

花生又稱為「冬豆」，富含維生素E，可幫助身體抗氧化、降低發炎反應。營養師說，花生屬於堅果種子類，除了脂肪含量較高外，也含有蛋白質、膳食纖維、鎂、磷、色胺酸以及珍貴的白藜蘆醇等營養成分，有抗癌、防止血管粥狀硬化等作用。

每100公克的花生，約有26公克蛋白質、49公克脂肪、16公克多元不飽和脂肪酸、16公克碳水化合物。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖指出，從升糖指數來看，花生的數值約為14，可視為低GI食物，食用後血糖在短時間內不會大量升高，但前提是使用清蒸、水煮的烹調方式。一般市售的「油炸鹹花生」，熱量、鹽分都超標，容易發胖、膽固醇飆高。

花生的油脂含量高，每公克可產生9大卡的熱量，要特別注意隱形熱量。由於整顆花生80%的不飽和脂肪酸中，Omega-6含量高，攝取過多容易造成身體發炎。徐佳靖提醒，食用花生應該與腰果、核桃、葵花籽、夏威夷豆等輪替著吃，均衡攝取營養素。

徐佳靖指出，花生的白藜蘆醇成分，大部分存在於外層的膜，對人體有很好的保健作用，整顆吃才不會浪費了營養。花生也含鎂，可以幫助精神放鬆，穩定睡眠，但磷含量高，腎臟病友要限制攝取。另外，膽囊切除後的患者，也要避免進食高脂肪食物，花生應少吃。

花生有特殊的堅果香氣，但有些人易出現過敏反應。花生的保存也令人頭痛，相關產品可能產生黃麴毒素，長期接觸恐致癌。徐佳靖強調，生的花生直接冷藏、熟的花生一定要冰，避免貯存於潮濕環境，並盡早食用完畢。

核桃 夏威夷 致癌

上一則

這種加工食品很健康 醫分享「蒟蒻」對身體好處

延伸閱讀

聲稱治癒率逾80% 武當藥王谷抗癌中心遭勒令停業

聲稱治癒率逾80% 武當藥王谷抗癌中心遭勒令停業
突破癌症治療困境！二代小分子褐藻醣膠榮獲雙重獎項，成抗癌新希望

突破癌症治療困境！二代小分子褐藻醣膠榮獲雙重獎項，成抗癌新希望
吃貨／花生三明治 NFL球員年嗑8萬個

吃貨／花生三明治 NFL球員年嗑8萬個
網紅松鼠被安樂死引發網路炸鍋 馬斯克乘機助選

網紅松鼠被安樂死引發網路炸鍋 馬斯克乘機助選

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。（本報資料照片）

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

2024-12-04 05:38

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控