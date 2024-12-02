冬季宜進補 中醫師揭小吃店四神湯「缺料」功效打折扣

冬季進補，民眾會透過食補或藥補提高身體抵抗力，不過明華馬光中醫診所中醫師周亞錚提醒，食補並非人人適合，宜由中醫師的專業評估、充分了解自身體質，恰當進補才能真正發揮功效。示意圖。（本報資料照）

不少人會在冬季進補食材和藥膳，除了大飽口福，還能強身健體。明華馬光中醫診所中醫師周亞錚指出，小吃店常見的四神湯，為了減少藥味和提升口感，多數以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補功效，購買時宜稍加區別。

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，周亞錚表示，中醫食補講究因時、因地、因人而異，選擇適合的食材和藥膳進補，不僅能夠大飽口福，還能達到強身健體的效果，暖口又暖心。她也列出常見冬令食補，包括四神湯、十全大補湯、當歸羊肉湯、養生茶飲。

不過食補並非人人適合，宜由中醫師的專業評估、充分了解自身體質，恰當進補才能真正發揮功效，周亞錚說，中醫將藥膳分為溫補、平補、涼補（清補），「虛寒則溫補，不虛則平補，燥熱則清補。」她建議，民眾進行食補時，需據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情。

周亞錚說，中醫判斷體質時會參考症狀、脈相、舌苔等多種資訊，其中陰虛火旺者應避免過量溫性藥材，以防加重熱症，而脾胃虛弱者則應慎用寒涼食材，避免影響消化功能。

食補應隨季節變化調整，周亞錚說，冬季適合溫補，春夏季則應以清補、潤補為主，且進補應適量，現今社會已不如以往農業社會的缺乏營養，要據自身情況調整頻率和食補總量，避免過度進補導致體內負擔。

至於禁忌族群，周亞錚提醒，孕婦、兒童、老人以及有特定疾病的族群，由於體質狀態特殊或藥物使用等情況，應在醫師專業指導下再進行食補，若有急性症狀，例如感冒、感染發炎等情形，即便身體狀況虛弱，當下也不適合進補。