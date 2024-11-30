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中醫師推2穴位、1茶飲 通暢氣血補腎禦寒

記者廖靜清
湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，又稱「長壽穴」，經常按摩這個穴位可提升腎機能。先找到足第二趾跟第三趾之間，拉一條直線到腳跟，位於腳板底前三分之一正中凹陷處。(本報資料照片)
湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，又稱「長壽穴」，經常按摩這個穴位可提升腎機能。先找到足第二趾跟第三趾之間，拉一條直線到腳跟，位於腳板底前三分之一正中凹陷處。(本報資料照片)

冬天一到，氣溫明顯下降，中醫師彭溫雅表示，冬季養生先補腎，推薦松子、黑芝麻與枸杞泡成的「松芝茶」，補充熱量、提高免疫力，尤其黑芝麻有助於促進「氣」的循環，對改善冬天容易失眠也很有效。

彭溫雅說，冬季對應的臟腑是腎，從中醫理論來看，「先天之本在於腎」，冬養腎能抗病，且人體最容易在這個季節被寒氣入侵。冬季養腎首重保暖，從頭到腳都要做好防寒措施，穿戴帽子、圍巾、手套把寒氣隔絕在外。另可從身體的兩個部位加強，藉由穴位按摩通暢氣血，達到暖身效果。

身體的兩大暖氣開關，可先從頭部的大椎穴開始啟動；大椎穴位在脖子後面，在後頸部下方最凸出的骨頭下緣凹陷處。這個穴位又名「百勞」，處於頸動脈與自主神經節分布處，用指頭以順時針、逆時針方向各按揉1到3分鐘，或是使用暖暖包熱敷頸部，身體會暖得比較快。

湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，又稱「長壽穴」，經常按摩這個穴位可提升腎機能。先找到足第二趾跟第三趾之間，拉一條直線到腳跟，位於腳板底前1/3的正中凹陷處，就是湧泉穴。按摩時以雙手輕輕搓揉按壓，腳心有發熱感即可。

「足浴」也是祛寒保暖的好方法，以攝氏42度的水溫泡到小腿肚，足浴可促進血液的回流，讓各經絡運行更加通暢。彭溫雅提醒，浸泡時間不要超過15分鐘，泡太久的話，血液容易堆積在下肢，難以順利回流至心臟。足浴除了注意水溫、時間之外，有靜脈曲張、患有足部病變糖尿病者，不建議用熱水泡腳。

彭溫雅指出，冬季日照減少，影響人體大腦的「血清素」分泌，以及干擾褪黑激素的代謝，易引發焦慮、煩躁易怒或憂鬱沮喪等情緒，也會出現失眠症狀。白天多曬太陽補陽氣，把握早上10點到下午2點陽氣最旺期間，溫暖身體會讓人較有精神元氣。

在飲食養生部分，彭溫雅推薦「松芝茶」，把各5克的松子、黑芝麻磨成粉後，加入5克的枸杞，用100度℃、200ml的水沖開攪拌，靜置3分鐘泡開後飲用。這款茶飲富含堅果的營養，枸杞則有花青素、葉黃素，溫熱茶飲進補兼養身。

身體的二大暖氣開關，可先從頭部的大椎穴開始啟動；大椎穴位在脖子後面，在後頸部下方...
身體的二大暖氣開關，可先從頭部的大椎穴開始啟動；大椎穴位在脖子後面，在後頸部下方最凸出的骨頭下緣凹陷處。(本報資料照片)

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