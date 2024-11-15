胃癌患者 8成曾染幽門螺旋桿菌

胃癌致病原因包括遺傳、常吃醃製食物、感染幽門螺旋桿菌等，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必就醫服藥治療，以降低胃癌發生機會；示意圖。（圖／123RF）

有著「恐怖漫畫之神」稱號的日本 漫畫家楳圖一雄日前因胃癌過世，享壽88歲。楳圖一雄代表作品「漂流教室」在日本深受歡迎，更在1987年翻拍成電影，2002年翻拍成電視劇，由山下智久、常盤貴子等人主演。

醫曝注意三大病因

台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，胃癌致病原因包括遺傳、長期食用醃製食物、感染幽門螺旋桿菌等，由於日本飲食中多醃製食物，造成日本人罹患胃癌情形為世界第一，但醫學研究發現，感染幽門螺旋桿菌也為胃癌重要致病原因，罹患胃癌個案中，約8至9成都曾感染幽門螺旋桿菌，如未改善，胃部可能因慢性發炎進展成胃癌，而若父母、兄弟姊妹有胃癌病史，也要提高警覺

李偉強說，胃癌初期無明顯症狀，即使有症狀也與胃潰瘍、胃炎症狀相似，如胃痛、胃脹等消化不良情形，門診收治胃癌患者已多為晚期，主要是胃不舒服時，民眾常自行購買藥物服用，而延誤了黃金治療期，建議若服用藥物後2至3個月症狀都未好轉，「病情可能就不是想的那麼簡單」，應盡速到醫院進行胃鏡、內視鏡檢查。

李偉強說，確診罹患胃癌時，首先就是以手術切除腫瘤，但癌細胞 容易侵犯胃四周的淋巴結、肝臟等，如有需要還須搭配化療殺死癌細胞。

3種非侵入檢查供選擇

台灣衛福部指出，感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，依研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾，以及居住於胃癌高發生率地區民眾為胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。