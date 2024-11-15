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胃癌患者 8成曾染幽門螺旋桿菌

沈能元
胃癌致病原因包括遺傳、常吃醃製食物、感染幽門螺旋桿菌等，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必就醫服藥治療，以降低胃癌發生機會；示意圖。（圖／123RF）
胃癌致病原因包括遺傳、常吃醃製食物、感染幽門螺旋桿菌等，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必就醫服藥治療，以降低胃癌發生機會；示意圖。（圖／123RF）

有著「恐怖漫畫之神」稱號的日本漫畫家楳圖一雄日前因胃癌過世，享壽88歲。楳圖一雄代表作品「漂流教室」在日本深受歡迎，更在1987年翻拍成電影，2002年翻拍成電視劇，由山下智久、常盤貴子等人主演。

醫曝注意三大病因

台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，胃癌致病原因包括遺傳、長期食用醃製食物、感染幽門螺旋桿菌等，由於日本飲食中多醃製食物，造成日本人罹患胃癌情形為世界第一，但醫學研究發現，感染幽門螺旋桿菌也為胃癌重要致病原因，罹患胃癌個案中，約8至9成都曾感染幽門螺旋桿菌，如未改善，胃部可能因慢性發炎進展成胃癌，而若父母、兄弟姊妹有胃癌病史，也要提高警覺

李偉強說，胃癌初期無明顯症狀，即使有症狀也與胃潰瘍、胃炎症狀相似，如胃痛、胃脹等消化不良情形，門診收治胃癌患者已多為晚期，主要是胃不舒服時，民眾常自行購買藥物服用，而延誤了黃金治療期，建議若服用藥物後2至3個月症狀都未好轉，「病情可能就不是想的那麼簡單」，應盡速到醫院進行胃鏡、內視鏡檢查。

李偉強說，確診罹患胃癌時，首先就是以手術切除腫瘤，但癌細胞容易侵犯胃四周的淋巴結、肝臟等，如有需要還須搭配化療殺死癌細胞。

3種非侵入檢查供選擇

台灣衛福部指出，感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，依研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾，以及居住於胃癌高發生率地區民眾為胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。

民眾若想了解自己是否感染幽門螺旋桿菌，建議可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式胃鏡檢查。李偉強說，民眾若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，並服藥治療，以降低胃癌發生的機會。

日本恐怖漫畫宗師楳圖一雄，10月28日因胃癌過世，享壽88歲，代表作品「漂流教室...
日本恐怖漫畫宗師楳圖一雄，10月28日因胃癌過世，享壽88歲，代表作品「漂流教室」在日本深受歡迎。（本報資料照片）

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