白土司、香腸…9大超加工食品 逾半被誤認健康替代品

醫師提醒，蛋白質優格很多都富含增稠劑、人造甜味劑、膠類，不利人體健康。（圖／123RF）

現代健康意識抬頭，大家都知道加工食品對身體的危害，其中含有防腐劑、食用色素、香料的「超加工食品」（ultra-processed foods，UPF）除了增胖外，還會伴隨心血管疾病 、糖尿病、癌症 等健康風險。

英國營養師凱拉丹尼爾斯（Kayla Daniels）列出九種對健康危害極大的超加工食品，其中除了白土司、香腸、泡麵、健怡可樂為眾所皆知的NG食物外，還有五種食品不少人誤以為它很健康，事實上也是過度加工的健康地雷。

1.蛋白質優格

很多人都以為蛋白質優格能幫助健身者增強肌肉，但凱拉指出很多都富含對健康有害的增稠劑、人造甜味劑、膠類，用以改善質地和口味。

2.植物奶

時下很多人宣稱用植物奶取代一般牛奶更健康，但凱拉指出許多植物奶產品含的精煉種子油和增稠劑比其他食品高很多，精煉種子油富含omega-6脂肪酸，食用過量可能會導致發炎和其他健康問題。

而添加至植物奶的增稠劑是為了改善質地和穩定性進而增加保鮮期，但這成份會擾亂消化系統導致腸胃健康出問題。

3.蛋白能量棒

蛋白能量棒是健身愛好者的熱門食品，被認為是巧克力零食棒的健康替代品，但同樣富含多種有害的添加物，通常含有人工甜味劑，會讓人產生更多對含糖食物的欲望，並擾亂腸道健康，讓身體能難以抵抗疾病。

另外蛋白棒中也含棕櫚油，其飽和脂肪含量相當高，會增加高膽固醇和罹患心血管疾病的風險。

4.代餐奶昔

很多正在減肥的人會用代餐奶昔取代正餐，降低卡路里攝取，但其中含有增稠劑和添加物會傷害腸胃道健康，損害腸壁的完整性，會導致腸炎等潛在消化問題。這些人工成份會破壞腸道微生物的平衡，這些腸道微生物對健康和免疫力 非常重要。

5.格蘭諾拉麥片棒（燕麥棒）

內含現今最夯的健康聖品「燕麥」，燕麥棒被宣揚為健康零食，但含糖量相當高。凱拉指出許多大廠牌會添加大量的糖增添風味，讓這些燕麥棒更接近糖果而不是健康食品。即使宣稱「天然」、「有機」，仍因含糖量過高，糖帶來的危害已抵銷健康分數。