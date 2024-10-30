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年輕人缺乏運動、不曬太陽 當心骨質疏鬆找上門

賴昀岫
年輕人缺乏運動或日照，可能導致骨質疏鬆。示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）
年輕人缺乏運動或日照，可能導致骨質疏鬆。示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）

骨質疏鬆症成為全球第二大流行病，雖多數患者是高齡族群，不過如果年輕人缺乏運動或日照的話，也可能導致骨質疏鬆，但也有些患者本身無症狀，是透過健檢發現，這類次發性骨鬆，可能是甲狀腺、副甲狀腺等內分泌問題，或免疫疾病導致，要對症下藥，和一般骨鬆吃鈣片、運動的治療方式不同。  

次發性骨鬆 賀爾蒙作祟

每年10月20日是世界骨鬆日，高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部主治醫師、中華民國骨質疏鬆症學會陳崇桓理事長呼籲，骨質疏鬆症是一種沉默的疾病，許多患者直到骨折後才察覺病情，但後續往往如骨牌效應般，引發一連串嚴重的健康問題，如褥瘡、肺炎、尿道炎和靜脈炎等多種感染，長期臥床也可能導致營養不良及情緒低落，顯著降低生活品質。

年輕人缺乏運動或日照，也可能導致骨質疏鬆，若沒好好改善生活習慣也容易骨折；示意圖...
年輕人缺乏運動或日照，也可能導致骨質疏鬆，若沒好好改善生活習慣也容易骨折；示意圖。（圖／123RF）

台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主治醫師吳家麟指出，年輕人如缺乏運動或日照，就可能出現骨質疏鬆，「比較要注意的是次發性骨質疏鬆」，一般骨鬆的成因，是荷爾蒙變動造成。 

不過有些骨鬆其實是沒有症狀的，吳家麟說，有些民眾是公司體檢時發現，這類族群通常會再篩一次，以20多歲的年紀來看，有些可能是甲狀腺、副甲狀腺等內分泌疾病，或免疫疾病導致，這類患者就要對症下藥，跟平常吃鈣片、運動不一樣。

自我檢測 觀察駝、矮、痛

吳家麟提醒，有些女生體重較輕也不愛運動，的確骨密度也會低一點，所以存骨本很重要，除了飲食中補充鈣質、曬太陽外，也可以做些簡單的負重運動，如慢跑、走路、簡單的重訓等，增加骨頭承受的重量；不過較常見的骨質疏鬆患者還是老年人，有些其實只是翻身、搬個花就腰痛，屬於脊椎骨壓迫性骨折。

陳崇桓指出，人體骨質量大約25歲達到巔峰、40歲後逐年流失，可將骨本視為銀行存款，年輕時累積骨本，年老時逐漸消耗。尤其是停經後婦女，骨質流失情況更為嚴重，陳崇桓建議，透過「駝、矮、痛」等三大常見症狀自我檢測，也就是當背部貼牆站直，頭卻靠不到牆，且頭與牆面距離超過3公分的「駝背」；「矮」是指身高與過去最高時相比，少了4公分以上；「痛」則代表年紀超過60歲，且腰部不明原因出現疼痛。

國際骨質疏鬆基金會統計，髖部骨折患者一年內的死亡率高達20%至24%，甚至高於某些癌症，若未經適當治療，骨折後3至6個月內再次骨折的風險將增至5倍，呼籲長者正視骨質疏鬆的威脅，也可進行DXA骨密度檢測，只要躺5分鐘，進行非侵入性檢測，有助提早預防骨質疏鬆。

骨鬆 骨科

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