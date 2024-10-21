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B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

記者廖靜清／台北即時報導
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

維生素B群扮演重要角色，參與能量轉換、維持正常代謝、補充體力並維持精神，少了它可不行。不過人體無法自行合成B群，加上飲食不均衡，許多人會額外補充。醫師提醒，保持規律的生活作息跟運動是根本，另要評估分析適合個人的B群維生素種類，補對才有效。

維生素B群的功效強大，似乎什麼症狀都能解決，台灣聯青診所副院長蘇聖傑蘇聖傑表示，維生素B群是指含3種以上的維生素B，常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同。身體缺乏維生素B群，會出現疲勞、記憶力不集中、失眠、焦慮、腰酸背痛，補充B群有緩解上述不適的效果。

B群是人體不可或缺的存在，負責參與碳水化合物、蛋白質、脂質三大營養素的代謝。B群也參與粒線體的運作，粒線體就像是身體的引擎，B群則是確保燃料順利輸送和燃燒的關鍵要素之一。所以缺乏B群可能會造成傳導物質代謝異常，身體發出疲勞感的警告信號，提醒該休息了。

蘇聖傑提醒，補充B群消除疲勞，對特定族群才有效，民眾應該找出疲憊感的來源、為什麼會這麼容易感到疲倦，並從根本改善，否則補充再多B群，並無消除疲勞的功效。素食者、高齡者、高壓族群最可能缺乏B群，民眾若想透過補充B群達到最佳效果，必須與其他營養素搭配，才能讓多種營養共同運作。

最容易缺乏B群的族群

素食者：缺乏動物性食物中的特定B群，例如如維生素B12，因而影響健康，這類人應特別注意微量營養素的攝取。

高齡者：老年人容易缺乏維生素B1，導致神經傳導速度減緩與營養、代謝功能受阻，易身體痠痛、末梢發麻。

高壓族群：當壓力大時，身體會分泌腎上腺素，而這抗壓荷爾蒙會消耗大量維他命B6。

許多民眾選購B群時，總是會詢問：「哪一種比較好？」蘇聖傑說，可透過B群代謝評估分析，深入了解體內對這些維生素的需求與吸收狀況，並確定是否存在缺乏情況。而最根本之道，是維持健康的生活型態，建立均衡飲食和良好作息後，再補充適合自己的B群，才能達到事半功倍之效。

另外，睡前服用適當劑量的維生素B群，反而有助於入眠，不過要注意單位劑量，最好先經過醫師或藥師評估比較安全，並非劑量愈高愈好。

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