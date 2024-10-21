我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

元氣網
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

睡眠除了生理狀態，也與飲食息息相關，吃對能讓人睡個好覺，吃不對會破壞睡眠。營養師谷傳玲分享四種破壞睡眠的食物，除了大眾熟知的含咖啡因飲品，還有兩種比較容易被忽略其影響。

1.酒

酒精可以抑制神經，讓人盡早入睡，雖然乍聽之下酒可以促進睡眠，但是喝完酒入睡無法深眠，容易半夜醒來，讓人睡不好，所以酒精對睡眠來說是敵人。

研究顯示即使是少量飲酒，也會讓睡眠品質下降9.3％，因此建議睡前三小時不要喝酒。

2.咖啡

咖啡中含的咖啡因會讓神經亢奮，咖啡因在人體的半衰期為五小時，例如下午三點喝一大杯美式咖啡，咖啡因含量約300毫克，即使到了晚上八點，體內咖啡因含量仍有一半150毫克。

研究顯示，攝取400毫克的咖啡因，即使六小時之後仍會嚴重干擾睡眠，使睡眠時間減少一小時以上。另外咖啡因會讓人難以入睡和睡眠變淺，因此如果對咖啡因敏感，建議睡前六小時就不要再飲用。

除了咖啡，常見飲品像是茶、可樂、能量飲料和巧克力裡也含有咖啡因，如果想睡好覺這些食物也得控制。

3.高脂飲食

含高脂肪的食物，尤其是富含飽和脂肪酸的食物，例如肥肉、奶油、五花肉、排骨等，這些食物可能會導致睡眠中斷。

4.精緻碳水主食與甜食

精緻碳水主食像白米飯、饅頭、麵條、白吐司，還有各類甜食，都會使血糖升得快，雖然一開始會讓人昏昏欲睡，乍看讓人容易入睡，但這些食物會縮短修復身體、鞏固免疫的深層睡眠時間。

還有研究顯示，促炎食物攝取愈多，會讓睡眠品質愈差，高脂高糖食物都容易讓身體發炎，所以若想睡得好，晚餐就得吃的清淡。

晚餐不要只有精緻食物，還要包含一些粗糧，讓整體血糖升得慢一點，選擇瘦肉、肌肉、魚蝦等脂肪量較低的肉類補充蛋白，再搭配深色蔬菜，增加花青素和類胡蘿蔔素，都是抗炎的成分。

谷傳玲提醒如果在減肥也不要不吃晚餐，因為睡前飢餓不僅難以入睡，也會影響睡眠品質。

精緻碳水主食例如甜食，會使血糖升得快，也是屬於會破壞睡眠的食物。（圖／123RF...
精緻碳水主食例如甜食，會使血糖升得快，也是屬於會破壞睡眠的食物。（圖／123RF）

咖啡

上一則

5招緩解「戒斷症狀」 專業協助戒菸 成功率可提升3倍

下一則

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

延伸閱讀

星巴克好折扣沒有了 CEO：給員工減負

星巴克好折扣沒有了 CEO：給員工減負
世界OnAir／從雲南到夏威夷 譜出科納咖啡戀曲

世界OnAir／從雲南到夏威夷 譜出科納咖啡戀曲
世界OnAir／夏威夷咖啡新法 衝擊科納咖啡銷售

世界OnAir／夏威夷咖啡新法 衝擊科納咖啡銷售
研究：日飲適量咖啡 可降心血管疾病風險

研究：日飲適量咖啡 可降心血管疾病風險

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
長輩飄老人味？醫師提供四方法改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）

上了年紀就飄「老人味」？ 4方法改善異味又安全

2024-10-15 19:50
減緩膠原蛋白流失！營養師推這幾招。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

膠原蛋白流失？ 營養師推五習慣拯救垂垂嘴邊肉

2024-10-16 07:15
（圖／NOW健康）

想長壽「這2樣」別碰 研究：5健康行為可多活7年

2024-10-17 00:30
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」