別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

睡眠除了生理狀態，也與飲食息息相關，吃對能讓人睡個好覺，吃不對會破壞睡眠。營養師谷傳玲分享四種破壞睡眠的食物，除了大眾熟知的含咖啡 因飲品，還有兩種比較容易被忽略其影響。

1.酒

酒精可以抑制神經，讓人盡早入睡，雖然乍聽之下酒可以促進睡眠，但是喝完酒入睡無法深眠，容易半夜醒來，讓人睡不好，所以酒精對睡眠來說是敵人。

研究顯示即使是少量飲酒，也會讓睡眠品質下降9.3％，因此建議睡前三小時不要喝酒。

2.咖啡

咖啡中含的咖啡因會讓神經亢奮，咖啡因在人體的半衰期為五小時，例如下午三點喝一大杯美式咖啡，咖啡因含量約300毫克，即使到了晚上八點，體內咖啡因含量仍有一半150毫克。

研究顯示，攝取400毫克的咖啡因，即使六小時之後仍會嚴重干擾睡眠，使睡眠時間減少一小時以上。另外咖啡因會讓人難以入睡和睡眠變淺，因此如果對咖啡因敏感，建議睡前六小時就不要再飲用。

除了咖啡，常見飲品像是茶、可樂、能量飲料和巧克力裡也含有咖啡因，如果想睡好覺這些食物也得控制。

3.高脂飲食

含高脂肪的食物，尤其是富含飽和脂肪酸的食物，例如肥肉、奶油、五花肉、排骨等，這些食物可能會導致睡眠中斷。

4.精緻碳水主食與甜食

精緻碳水主食像白米飯、饅頭、麵條、白吐司，還有各類甜食，都會使血糖升得快，雖然一開始會讓人昏昏欲睡，乍看讓人容易入睡，但這些食物會縮短修復身體、鞏固免疫的深層睡眠時間。

還有研究顯示，促炎食物攝取愈多，會讓睡眠品質愈差，高脂高糖食物都容易讓身體發炎，所以若想睡得好，晚餐就得吃的清淡。

晚餐不要只有精緻食物，還要包含一些粗糧，讓整體血糖升得慢一點，選擇瘦肉、肌肉、魚蝦等脂肪量較低的肉類補充蛋白，再搭配深色蔬菜，增加花青素和類胡蘿蔔素，都是抗炎的成分。