含糖飲料當水喝 38歲就洗腎

含糖飲料不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。 （圖／台北慈濟醫院提供）

炎炎夏日，許多人會喝杯冰涼的含糖飲料消暑解渴。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳提出警告，若是養成喝含糖飲料代替開水的習慣，小心糖尿病、腎臟病等找上門。

38歲的阿俊，無吸菸、酗酒不良習慣，愛吃高糖高油食物，每天都把含糖飲料當水喝，20幾歲就血糖偏高，但不以為意。直到去年他的雙腳漸漸水腫，呼吸喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，必須洗腎。

王奕淳指出，糖尿病不再是長者專屬，統計顯示，40歲以下青年，每100人就有1人糖尿病，且比率持續增加，糖尿病會不知不覺影響身體各系統，造成腎病變且長時間累積，可能需要長期洗腎。

王奕淳提到，含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病 、糖尿病與腎臟病罹患風險。

王奕淳提醒大家，平時應養成常補充水分的好習慣，同時採「減糖護腎」策略，以白開水或無糖淡茶取代含糖飲料，讓腎臟常保健康，民眾若擔心自己患有糖尿病或腎臟病，建議至醫療院所抽血及驗尿檢查，了解自己血糖、腎功能及尿蛋白的狀況，早期發現、早期治療。

如何清涼解渴又健康?王奕淳提3建議

1.攝取足夠白開水：腎臟需要水分排除毒素及代謝物，建議至少每日補充1500cc以上。

2.逐步減少含糖飲料：以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，次數也不能太多，以「無糖」為目標。

3.避免含磷飲料：如汽水、可樂含有無機磷、牛奶 含有動物磷，腸道吸收很快，都要避免；咖啡 及豆漿屬於植物磷，在腸道吸收較慢，可以少量飲用。