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預防失智症 「麥得飲食」怎麼吃？ 10種食物幫助健腦

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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隨著全球失智症患者人數持續增加，對於相關預防與控制成為全球關注的焦點。失智症的形成原因多樣，除身體組織病變以外，營養失調、中樞神經感染等也可能導致失智症的發生。此外，個人體質、生活習慣和行為也可能是罹患失智症的危險因子。

預防失智症 從生活開始

台灣三軍總醫院營養部邱意翔、顏顥兩位營養師表示，三高（高血糖、高血壓、高血脂）、頭部外傷、抽菸、憂鬱等成因會彼此互相影響，可能是罹患失智症的危險因子，須小心警慎。有鑒於失智症的成因素多，各國專家不斷提出預防失智症的建議，包括多參與腦力活動、社交活動、運動等。

護腦有成效 吃「麥」得高分

近年來，「麥得飲食」成為一項受矚目的預防失智症方法，這種飲食法是結合地中海飲食和得舒飲食，主要以天然，植物性食物為主，亦被稱為「心智飲食」，能對神經系統產生保護作用，有益於大腦和心血管健康。經研究指出，針對高齡長者實行麥得飲食，五年之後可明顯減緩認知功能衰退速度，而且可降低53%罹患阿茲海默症的風險。

麥得飲食法 10種健腦食物

麥得飲食繼承地中海飲食與得舒飲食優勢，有益大腦健康，延緩認知功能退化，其飲食型態有彈性，執行輕鬆。

1.全穀類：每天至少攝取3份，如糙米、藜麥和燕麥片等。

2.豆類：每周至少攝取4餐，如黃豆、毛豆、黑豆等。

3.家禽：每周至少攝取2餐，如雞肉、火雞等，不可油炸。

4.魚類：每周至少攝取1餐，如鮭魚、鮪魚、鯖魚。

5.深綠蔬菜：每周至少攝取6份，如菠菜、青花菜、地瓜葉等。

6.其他蔬菜：每天至少攝取1份，如菇類、甜椒、蘿蔔等。

7.莓果：每周至少攝取2份，如草莓、藍莓、蔓越莓等。

8.橄欖油：最為主要烹調用油。

9.堅果：每周至少攝取5份，如腰果、杏仁、核桃等。

10.紅酒：每天一杯120cc左右。

【本文授權轉載自健康醫療網

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