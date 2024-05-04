我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

傳統、隱形、舌側 牙齒矯正該怎麼選？

記者鄒尚謙／綜合報導
牙齒矯正攸關口腔健康，如果咬合已經影響到「顏面肌肉協調」，都能透過矯正獲得改善；示意圖。（圖／123RF）
牙齒矯正攸關口腔健康，如果咬合已經影響到「顏面肌肉協調」，都能透過矯正獲得改善；示意圖。（圖／123RF）

牙齒矯正與口腔健康息息相關，醫師表示，一名50多歲婦人，因齒列歪斜導致平時清潔困難，衍生嚴重牙周病、牙齦萎縮，直到經由齒列矯正後，才重拾口腔健康。

台北三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成說，齒列紊亂容易造成「清潔死角」，口腔細菌因此堆積，產生發炎症狀，破壞牙周組織，牙床、牙齦開始萎縮，連帶多顆牙齒需要拔除才能進行治療。「牙齒矯正是治療中的一環。」成年後的矯正可能因為蛀牙、拔牙、缺牙等因素，進行後續植牙、假牙治療時，得先透過矯正方式挪出空間才能植入，因此矯正常是口腔治療中的一環。

李威成表示，由於牙周病來自於清潔不完全，牙齒矯正後就能妥善清潔；也有民眾因為咬合不整齊，長期下來牙齒受損，部分咬合會影響到「顏面肌肉協調」，產生顳顎關節疾病，透過矯正都能夠獲得改善。

常見3種矯正模式：

1.傳統矯正：將金屬矯正器黏牙齒的外側，日常生活時，金屬部位會刮到頰側，口腔黏膜容易受損，有疼痛適應期及美觀問題。

2.隱形矯正：矯正器由透明塑料製成，配戴時幾乎看不到，較少口腔不適、不易造成口腔潰瘍、易拆卸與清潔，但隱形矯正器每天須配戴22小時以上，相當仰賴患者的配合度。

3.舌側矯正：技術門檻較高，和傳統外側矯正在療程時間相當，但傳統矯正器厚度會造成口唇部位視覺干擾，難以精確評估口唇的凸凹度，舌側矯正避免了此缺點，患者可輕易觀察到臉型在矯正過程中的變化。

關節

上一則

矯正牙齒不只美觀還能提稱咬合力 女星分享「護齒」祕訣

下一則

迎接夏日紫外線 醫傳授正確兒童防曬4原則

延伸閱讀

根管治療後又牙痛 「根尖周圍手術」成保留牙齒神助手

根管治療後又牙痛 「根尖周圍手術」成保留牙齒神助手
避免二度植牙 3步驟把關 做好清潔很重要

避免二度植牙 3步驟把關 做好清潔很重要
門牙牢不牢固？口腔學專家：影響性功能

門牙牢不牢固？口腔學專家：影響性功能
張効維牙醫博士矯正專家談牙齒矯正的重要性及過程

張効維牙醫博士矯正專家談牙齒矯正的重要性及過程

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
圖片來源 ／NOW健康

睡前吃魚油助好眠？醫師建議「吃這些」對睡眠更有幫助

2024-04-30 02:40
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
牡蠣。（圖／123RF）

吃出「性」福 中醫師推薦10種食物

2024-04-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

吃漢堡或牛排怕罹大腸癌？ 學者：「怎麼吃」是關鍵

2024-04-28 22:18
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

2024-04-30 13:44

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑