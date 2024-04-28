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男女都有禿頭危機 女星分享居家育髮祕訣

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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日前一名台灣藝人被網友發現髮際線嚴重後退顯老，隨即引爆網路熱議，讓頭髮稀疏顯老話題成了近期關注的焦點。台灣歌手温嵐也分享，最近勤跑兩岸演場會活動，不只工作壓力大，也因表演常常要吹、染、整燙頭髮，擔心秀髮受到傷害，每次照鏡子都特別留意「髮際線」有沒有出現後退情況，差點成了髮際線強迫症受害者。

錯用生髮偏方 恐讓頭髮稀疏更顯老

台灣醫師張佳穎表示，顏值是許多女性老化過程最在意的部位，但頭髮稀疏程度更是顯老的重要關鍵。根據門診經驗，女性因頭髮問題就醫的前三名包括女性雄性禿、壓力性落髮及產後掉髮問題，雖然掉髮是人體代謝的正常現象，但若發現每天掉髮超過100根，就應該提高警覺。若發現髮際線後退變高、頭頂分線變寬、頭髮變細或馬尾愈綁愈小束等情況時，最好盡快就醫檢查，避免錯失搶救秀髮的黃金時機。

張佳穎説，不少女性對掉髮仍充滿錯誤迷思，例如擔心常洗頭更容易掉髮，或只有男生才會有遺傳性落髮或出現雄性禿，其實女性雄性禿患者也不少，通常會以頭頂部分頭髮變細、變空來表現。另外，許多女性一發現頭髮稀疏就急著買生髮水或聽信偏方亂塗產品，結果不但效果差，還會造成更嚴重掉髮危機。

「時間就是髮量，搶救秀髮最重要的還是預防勝於治療。」張佳穎強調，年齡老化是掉髮的元凶，提早保養頭皮及秀髮相當重要，但已經有落髮困擾的民眾在使用任何生髮治療前，都應該先諮詢專業醫師，才能達到安全及更好的改善效果。

低能量雷射帽 幫助提升頭髮粗密度

張佳穎說明，第三代「雷射帽」是採用低能量雷射LLLT（600nm~690nm）紅光照射頭皮毛囊，可增加組織細胞的新陳代謝，刺激毛囊增加頭髮粗細度與密度。根據臨床試驗顯示，經過24周治療後，受試者的頭髮粗細度和覆蓋度均有顯著改善。目前美國FDA及台灣衛福部已核准通過新型三種波長「雷射帽」，可針對不同深淺的毛囊進行刺激，延長生髮期，幫助達到減緩落髮、豐厚髮量的效果。若落髮狀況輕微時，使用「雷射帽」可做為治療兼保養使用；如果是嚴重且廣泛性的落髮問題，也可以當作除了醫師建議的藥物及生髮療程外的居家輔助產品。

温嵐表示，第三代「雷射帽」造型相當時尚，使用也非常方便。平日在家追劇、滑手機或睡前戴著，每周三天每次12分鐘，使用時頭皮會有微溫熱的舒適感，就算不用出門也可以隨時享受SPA級的育髮體驗。疫情過後這幾年温嵐因演出工作而長時間使用髮膠吹風機，因此她對頭皮的呵護更加重視，在使用第三代「雷射帽」後感覺相當方便實用且舒壓。她表示日後每次出國工作行李箱裡更不能少了「雷射帽」。

適逢母親節前夕，她幫媽媽準備一頂雷射帽，藉由這款方便又實用的「居家醫美」照護產品，讓媽媽也可以跟女兒一樣「從頭綻放魅力」。

【本文授權轉載自健康醫療網

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