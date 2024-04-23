168增心血管風險？醫師：飲食習慣比關注進食時間重要

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隨著168斷食法的普及，不少人開始每天集中在8小時內進食，並在剩餘16小時避免攝取卡路里，簡單且容易遵循的模式，吸引了眾多的追隨者，甚至包括一些知名人士。然而近期美國心臟協會的最新研究結果顯示，這種飲食模式對於已有心血管疾病 或癌症的人來說可能會有增加心血管疾病的風險，但此一說法仍存在爭議，且有進一步研究的需要。

168斷食法可能增加9成心血管疾病風險？

此項研究主要來自於上海交通大學公衛學院的學者鍾文澤，他原本計劃研究168斷食法與降低心血管疾病風險的關係，但最終的結果卻出人意料。研究分析了從2003年到2018年間約兩萬名平均年齡為49歲的美國成人飲食模式，結果顯示，每日進食時間限制在8小時以內的人群，其死於心臟病 的風險比每日進食時間在12至16小時之間的人高出了91%，特別對於已患有心血管疾病的人來說，如果每日進食時間限制在8小時內，其因心臟病或中風 而死亡的可能性比未實施者高出了66%。

值得注意的是，此項研究僅屬於觀察性研究，無法確定其因果關係。研究中的受試者之所以每日只能在8小時內進食，可能是因為種種原因，而不僅是出自於計畫性的斷食，例如他們有可能是因為生病或加班而無法有較長時間的進食，這些人本身可能已處於較差的健康狀態，也是造成心血管疾病風險增加的原因，而不僅是因為他們選擇了168斷食，需要再有更進一步的研究才能下定論。

留意飲食習慣及內容 而不僅是關注進食時間

對此，臺北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主治醫師李穎灝提醒，心血管疾病患者該定期測量血壓，並留意自己的飲食習慣及內容，而不僅是關注進食的時間，建議可專注在已被證實能夠改善心臟健康的飲食方式，例如DASH（防治高血壓的飲食方法）、pescetarian（魚素飲食）和地中海飲食等，從飲食方面著手可以更有效地促進心臟健康。

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