【食力】輕鬆甩肉不復胖 中醫師教你健康排毒3大招

想促進新陳代謝更維持苗條健康，可利用中藥藥浴法、減脂茶DIY和烹煮美味的簡易排毒餐；示意圖。（圖／123RF）

夏季將至，許多人開始重新檢視自己的體重與健康狀況，期待在輕盈的洋裝、短褲，以及海灘上最吸引人的比基尼中展現最佳狀態。然而，當我們再次站上體重計時，卻發現在冬天不僅穿上了厚重的衣物，似乎也「穿上」了過多的脂肪。在現代生活中，隨處可見的精緻美食誘惑，以及日益普及的電子運輸工具，使我們依賴快捷的移動方式，同時卻也逐步減少了身體活動量，讓減重 和維持體型成為一個更加艱難的挑戰。

體重的衡量與理想體重的保持

談及減重之前，我們首先得明白如何正確地衡量體重。BMI（身體質量指數）和腰臀比是衡量肥胖與否的標準工具。一個健康的BMI範圍定在18至24之間，而腰臀比則幫助我們理解脂肪在身體中的分佈情況。此外，保持理想的體重不僅與外觀有關，更是健康的關鍵指標。合適的運動量、均衡的飲食，以及健康的生活習慣，都是維持理想體重不可或缺的因素。

過胖的風險不僅停留在外觀

體重過重不僅會影響個人的外觀形象，更會帶來諸如心血管疾病、糖尿病、高血壓 等健康風險。研究指出，BMI值與動脈硬化、高血壓和糖尿病的發生率有著密切的關聯。肥胖還可能引起生活功能障礙，比如膝關節的退化、月經不規律等。

減重是長期生活方式 量力而為

健康的減重方法不應該是短期內的極端節食，而應是長期持續的生活方式的調整。這包括合理地調整飲食結構，控制高脂肪和高糖食物的攝入量、增加蔬菜和水果的比例；定期進行體育活動；確保充足的睡眠和維持良好的心理狀態。追求健康減重的過程中，避免急功近利的方法，這些往往對身體有害。一個健康的生活模式，包括足夠的睡眠、適當的運動和積極的心態，也是達到減重目標的重要因素。

中藥與針灸能幫助減肥嗎？

運用中藥進行減重確實能夠取得成效，關鍵在於中醫師會根據每個人獨特的體質進行個性化的調整。不同的體質類型，如虛冷型、肝火型、循環不佳型和新陳代謝差型，都需要針對性的治療方案，而不是單純依賴瀉藥減重。透過對飲食的合理調整、增加運動量及改善生活習慣，結合中醫的整體治療觀念，才可以有效地解決肥胖問題。

減重與排毒的關係

在現代快節奏的生活中，不良飲食和生活習慣容易導致毒素和廢物在體內積累，這不僅降低新陳代謝速度，還可能促進脂肪堆積，影響健康和體重。排毒，即通過各種方法幫助身體清除這些不需要的毒素，可以提升身體的新陳代謝功能和脂肪燃燒效率，有助於減輕體重，同時改善整體健康狀況。

有哪些方式可以在家DIY排毒？

在開始任何進行減重排毒計畫之前，阿利博士提醒您，記得先與您的中醫師進行諮詢，了解您獨特的體質類型，使得減重排毒能更加精準有效。

一、中藥藥浴法

想要促進血液循環，同時消除疲勞和酸痛的人，可以準備酒、老薑和醋來泡澡。先將老薑煮沸以提取其汁液，或者使用果汁機將其打碎後過濾得到汁液，接著將1杯醋和1杯酒加入這些薑汁中，再倒入浴缸中即可。

希望消除水腫的人，可以使用玉米鬚和荷葉作為主要材料。將這些材料煎煮後過濾取得汁液，再加入浴缸中泡澡即可。

想提升新陳代謝的話，可以使用丹參、紅花、益母草和玫瑰花作為材料，只需將這些材料水煎並過濾取汁，然後將該汁液加入浴缸中泡澡即可。

二、減脂茶DIY

體重會下不來的原因，阿利博士在臨床常見到的原因有這4個：排便不順、體內濕氣過多、體脂肪過高與新陳代謝過慢。下列這3種也是我常建議的DIY減脂茶：

1、小蠻腰大作戰：可以在每餐飯後飲用這款茶，準備材料包括12克陳皮、9克決明子和1包綠茶。製作方法是先將350毫升的水倒入鍋中，然後加入陳皮和檳榔，將其煮沸3分鐘之後，將煮好的藥汁倒入已放有綠茶的杯中即可。

2、告別水腫：需要準備的材料包括9克桑椹、6克桑葉、6克陳皮以及3克桂花。製作方法非常簡單，只需將桑椹、桑葉和陳皮與300毫升的水一同放入鍋中，煮沸3分鐘，然後將藥汁倒入已放有桂花的杯中，即可飲用。

3、排便順暢：可以在午餐和晚餐前飲用這款茶，材料需要準備3片甘草、2克大黃以及6克薄荷。將甘草和大黃放入含250毫升水的鍋中，煮沸2分鐘後，加入薄荷再繼續煮1分鐘即可飲用。

解膩消暑：梅汁綠豆涼

材料：綠豆涼粉2片、小黃瓜2條、胡蘿蔔絲100公克、鹽4分之1小匙、烏梅汁2大匙、蒜泥1小匙、碳燻烏梅5顆。

做法：

1、綠豆涼粉、小黃瓜洗淨切成絲狀。

2、小黃瓜和胡蘿蔔絲放入碗，加鹽4分之1小匙拌勻，靜置10分鐘等待出水，瀝乾水份。

3、加入綠豆涼粉、烏梅汁、蒜泥和碳燻烏梅混合拌勻，放冰箱冷藏1小時即可食用。

小訣竅：薄片狀的涼粉，口感比較有咬勁，適合年輕人和小朋友。塊狀的涼粉，口感較為鬆軟，適合老年人品嘗。

促進新陳代謝：茄汁蔬菜牛肉飯

材料：牛腩200公克、蕃茄糊100公克、洋蔥30公克、小辣椒2支、綠花椰菜100公克、白飯適量、鹽1/4小匙、烏醋2分之1小匙、陳皮15公克、香附15公克。

做法：

1、牛腩切塊放入滾水汆燙，撈起沖淨瀝乾，加陳皮、香附和水500毫升，以小火煮60分鐘，撈出牛腩，濾取500毫升湯汁。

2、洋蔥洗淨切絲，綠花椰菜洗淨切小朵，辣椒洗淨切丁；蕃茄糊加水500毫升，調勻成蕃茄糊汁。

3、起油鍋放入2分之1大匙油，加洋蔥絲炒軟，放辣椒和牛腩翻炒，倒入蕃茄糊汁和湯汁，煮至沸騰轉小火續煮15分鐘，加調味料拌勻。

4、綠花椰菜放入加鹽滾水汆燙至熟撈起，擺放在白飯盤即可食用。

減輕水腫：紅豆亞答枳湯

材料：紅豆1杯、亞答枳300公克、二砂糖75公克、牡丹花4公克、香附8公克。

做法：

1、紅豆洗淨泡水2小時，撈起瀝乾。牡丹花、香附放入棉布袋。

2、紅豆、藥材加水1000毫升以中火煮沸，取出藥材，轉小火續煮50分鐘。

3、加入糖攪拌溶化後降溫，倒入亞答枳拌勻即可食用。

促進健康、提升生活品質才是真正目標

隨著夏日逼近，大家開始關注自己的體重，但減重的意義是遠超越迎接夏季或追求外表之美的，真正的目標應該是促進健康並提升生活品質。透過了解造成體重增加的原因，掌握排毒和減重的科學方法，並結合恰當的生活方式調整，我們可以找到一條適合自己的、健康的減重之路。重要的是要記住，這是一段需要耐心和毅力的旅程，讓我們攜手邁向更加健康與美麗的自己吧！

(本文授權轉載自食力)