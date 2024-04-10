【食力】鼻塞嗎？中醫對症下藥5招、8種生活方式防鼻塞

鼻塞不僅可能降低工作表現，也導致睡眠品質下降，醫師建議均衡營養也可改善鼻塞症狀。；示意圖。（圖／123RF）

隨著時節進入春季，天氣逐漸回暖的同時，加大了早晚溫差，這樣的換季變化之下，讓人困擾的鼻塞問題也開始頻繁參與日常生活中，深深影響了工作效率、心情、社交活動，甚至是睡眠品質，但鼻塞往往也是身體發出的細微訊號，提示我們對於鼻塞的治療和預防不應該被忽視，透過適當的方法和生活調整來改善狀況，或是選擇在適當的時候向專業的醫生尋求協助。

鼻塞在日常生活中可能帶來的困擾

鼻塞會導致呼吸不順暢，迫使身體轉由嘴巴呼吸，增加呼吸道感染的機會，可能引起口乾舌燥等不適，同時會影響語音的清晰度，說話間易帶有鼻音，在工作溝通或是日常社交中可能會帶來尷尬，也因為深呼吸受到影響，進而可能影響大腦的氧氣供應，使我們難以集中注意力，對學習和工作效率造成影響。有運動習慣的朋友在進行高強度運動時，也可能因為鼻塞而感到呼吸困難，限制了運動表現與樂趣。

鼻塞也可能導致夜間頻繁醒來，甚至是睡眠呼吸暫停，讓睡眠質量下降，從而影響到第二天的精力和工作效率。研究顯示，睡眠障礙與抑鬱和焦慮有著密切的聯繫，長期鼻塞通常會造成睡眠問題，如難以入睡、睡眠中斷、睡眠質量下降，這些睡眠問題會導致日間疲勞、注意力不集中和情緒波動。長期處於這種狀態，不僅減少了生活的滿意度，也可能增加患上心理健康問題的風險。

此外，長期鼻塞還可能影響個人的社交活動、工作表現和日常生活質量，進一步加劇心理壓力和情緒問題。人們可能因為鼻塞引起的不適和功能障礙感到挫敗和無助，這些感受有時會轉化為持續的情緒低落。

鼻塞常見的8大原因

鼻塞是日常生活中常見的健康困擾，其原因多元且複雜，涉及生理、環境和生活方式等多方面因素。

1、感冒

這是最常見的鼻塞原因之一。病毒性呼吸系統感染使鼻腔充血和分泌物增多，通常引起鼻塞、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽等症狀。

2、過敏反應

過敏原，如花粉、塵螨、寵物皮屑、霉菌或特定食物，可以引起身體的過敏反應，導致鼻塞和其他過敏症狀。

3、鼻竇炎

鼻竇炎是指鼻竇（空氣充滿的空間，位於顱骨內）的炎症，可以是急性的也可以是慢性的，導致鼻塞和面部疼痛。

4、鼻中隔偏曲

鼻中隔是分隔鼻腔兩側的薄壁。如果鼻中隔偏曲，可能會阻塞一側或兩側的鼻道，引起鼻塞。

5、腺樣體肥大

尤其在兒童中，腺樣體（位於鼻咽部的淋巴組織）肥大可能導致鼻塞和呼吸困難。

6、環境因素

空氣汙染、煙霧或極度乾燥的空氣可以刺激鼻腔，導致鼻塞。

7、藥物引起的鼻塞

某些藥物，如高血壓 藥物（特別是β-受體阻斷劑）和一些非處方的鼻用脫充血劑（長期使用），可能導致鼻塞。

8、鼻息肉

鼻息肉是鼻腔或鼻竇內的非癌性腫瘤，中醫認為，鼻息肉多半是濕濁凝聚而成，過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等患者病程日久，導致肺經有熱、風濕鬱滯、肺脾氣虛，兼有寒濕、濕濁凝聚於鼻腔和鼻竇，久而久之就會形成鼻息肉。可能導致鼻道阻塞和鼻塞。

了解鼻塞的原因是針對性治療和改善症狀的第一步。鼻塞的確切原因可能需要綜合詳細的病史、物理檢查和必要的輔助檢查結果。如果鼻塞持續存在且原因不明，建議尋求耳鼻喉科醫生的專業評估和建議。

中醫治療鼻塞5大方式

中醫治療主要基於辨證論治的原則，根據患者的具體症狀和體質，對症下藥。

1、中藥治療

風寒型鼻塞：常用藥物如麻黃、桂枝、細辛等，具有發汗解表、散寒通鼻的作用。代表方劑有麻黃湯。

風熱型鼻塞：常用藥物如金銀花、連翹、薄荷等，具有清熱解毒、散風通鼻的作用。代表方劑有銀翹散。

濕痰阻塞型鼻塞：常用藥物如陳皮、半夏、茯苓等，具有化痰通竅、健脾的作用。代表方劑有二陳湯。

氣虛型鼻塞：常用藥物如黃芪、人參、白術等，具有補氣健脾、提升正氣的作用。代表方劑有補中益氣湯。

2、針灸治療

針灸是通過刺激身體特定的穴位來調整氣血、平衡陰陽、通暢經絡，從而達到治療鼻塞的目的。常用的穴位包括：迎香穴（位於鼻翼兩側）、合谷穴（位於手背，拇指與食指骨間的高點處）、風池穴（位於頸部後髮際邊緣，大筋外側凹陷處）。

3、拔罐和刮痧

這2種方法可以用來促進局部血液循環，疏通經絡，拔罐特別適用於風寒型鼻塞，而刮痧則可用於風熱型鼻塞。

4、中藥鼻療薰蒸法

中藥鼻療薰蒸法是改善鼻塞的輔助療法，將能通鼻塞的中藥煮沸，藉著呼吸含藥性的藥汁蒸氣，對呼吸道有滋潤和保濕的效果，可有效改善鼻塞症狀。

中藥鼻療薰蒸時，可將鼻子緩緩靠近溫熱的藥汁上方，規律並緩慢的吸入蒸氣，呼吸藥汁蒸氣時間約5分鐘，藉由鼻腔吸入揮發的藥性，有助通鼻並醒腦，也可搭配薰鼻器使用，將藥汁放入薰鼻器中，等待蒸氣蒸出時，將鼻子靠近，呼吸藥汁蒸氣時間約10分鐘，要注意呼吸的力道和速度，避免急促大口吸入蒸氣，可能會刺激氣管或被嗆到。

5、經絡調理

根據中醫五行原理，五臟的循環有一定原則，肺經接著是腎經，肺系統的下游是腎經，腎經若是不通暢，自然會影響上游的肺經網路，而腎主納氣，藉由刺激腎經的運行，有助於改善鼻塞。腎經起於足小趾，經足心、內踝，沿下肢內側內緣，經腹部、腎臟、膀胱，建議敲打位於大腿小腿的內側腎經，左右腿各敲5分鐘。

改善、預防鼻塞的8大生活方式

1、避免過敏原

如果鼻塞是由過敏引起的，識別並避免過敏原是關鍵。包括定期清洗床單、使用空氣淨化器、避免寵物進入臥室等。對於有食物過敏史的人來說，避免吃下過敏原是預防過敏性鼻塞的關鍵。

2、維持室內濕度

使用加濕器保持室內適宜的濕度，可以幫助緩解因乾燥引起的鼻塞。

3、定期洗手

保持良好的個人衛生，尤其是在流感季節，可以減少感染的風險。

4、健康生活方式

保持充足的休息、均衡的飲食和定期的體育活動，可以增強免疫系統，從而降低患感冒或其他呼吸道感染的風險。

5、接種疫苗

按照當地衛生部門的建議接種流感疫苗 和其他相關疫苗，以預防病毒感染。

6、均衡營養

攝入充足的維生素和礦物質，特別是維生素C、維生素D和鋅，這些營養素對增強免疫系統和預防感冒有益，可以幫助預防鼻塞。

7、適量飲水

保持充足的水分攝入有助於保持黏膜濕潤，減少因乾燥引起的鼻塞。

8、避免刺激性食物

辛辣食物、冷飲或是含咖啡 因的飲料在某些人群中可能引起鼻黏膜腫脹，導致或加重鼻塞。

例如最近很紅的蘇丹紅事件，也要注意，蘇丹紅主要是為了加強色澤，通常用於染料，但不良廠商非法添加在食品中，下列食品尤其要特別注意，如辣椒粉和辣椒制品、調味料（如咖哩粉）、加工肉制品、即食餐品和罐頭、酱料和腌制食品。提醒有外食習慣，或是平時喜歡吃加工食品的朋友多注意。

鼻塞是日常生活中常見的健康困擾，透過瞭解鼻塞的成因與預防方法可以幫助我們更有效地針對問題進行改善，不僅能提升生理健康，在改善睡眠品質、提升日間工作效率、進一步促進情緒穩定並提高生活等正向循環下，提升生活中的幸福感、持續帶來正向的影響，進一步享受更加自由和充滿活力的生活。

(本文授權轉載自食力)