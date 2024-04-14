皮膚乾燥、熱潮紅 5招舒緩更年期不適

女性過40歲之後，就該注意身體狀況，及早做好更年期來臨準備，調理身心。(圖／123RF)

「天氣明明非常濕冷，晚上睡覺卻熱到大量流汗，但是過一下子又冷到要蓋二條棉被。」「皮膚變得好乾燥，連私密處都乾澀灼熱，常有泌尿道感染的問題…。」這些都屬於更年期的生理變化症狀，當體內荷爾蒙濃度開始改變，失去雌激素的保護後，不僅增加罹患慢性病的機率，各種不適感也讓人心力交瘁。

缺少雌激素 易動脈硬化

女性通常在45至55歲左右進入更年期，台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹說，更年期代表女性身體逐漸老化，當卵巢功能一步步的萎縮，影響荷爾蒙分泌，除了生育能力下降，各種不適也跟著來。最常見包含盜汗、熱潮紅、肩膀與手指痠痛、情緒起伏大、皮膚乾癢、情緒易怒暴躁等。而少了雌激素的保護，更年期女性容易發生骨質疏鬆、心血管疾病 、血脂異常等，進而易引爆動脈硬化、腦中風 。

張瑜芹表示，荷爾蒙可以抑制交感神經、穩定情緒，但當更年期分泌減少時，會出現焦慮、失眠 、頭痛、肌肉痠痛、沒來由的燥熱感等症狀，嚴重可能造成憂鬱。如果症狀加劇影響生活品質與身體健康，應及早就醫治療，可以採「荷爾蒙補充療法」使用低劑量的雌激素治療，當症狀減緩或消失，可以請醫師評估停止用藥。

更年期保養 先控制體重

有些人擔心補充雌激素會增加罹癌風險，張瑜芹強調，研究並非百分百，年齡、肥胖即是危險因子。過了一定年紀，就應定期接受健康檢查，若家族有二親等罹患乳癌，建議提早從40歲起接受乳房攝影篩檢。其他更年期女性的預防保健措施，還可以從體重控制、均衡飲食、養成運動習慣下手。

女性聽見「更年期」往往擔憂害怕，張瑜芹分享保養祕方，建議多吃豆類製品補充天然雌激素、多食用具有抗氧化作用的深海魚、攝取富含鈣及維生素D3的食物、少吃糖及精緻澱粉。

張瑜芹提醒，女性過40歲之後，就該注意身體狀況，及早做好準備；當更年期來臨，注重身心調理，千萬不要隱忍或硬撐。如果對於更年期症狀置之不理，不擦拭乳液、不增加營養素，只會老得更快。

如何緩解更年期症狀

1.飲食均衡：攝取優質蛋白質，幫助維持肌肉量、修復肌肉和骨骼。

2.烹調清淡：盡量少油、少鹽、少糖，選擇原型食物。

3.維持運動：適度的負重運動可消除壓力，預防或延緩骨質疏鬆。

4.營養補充：降低體內壞膽固醇的含量，減少心血管疾病的發生。

5.充足睡眠：睡眠對健康很重要，可減緩更年期的疲累與注意力不足。