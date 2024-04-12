止吐藥誤當整腸丸 男童吞8顆心律不整 送醫洗胃

藥師表示，兒童對藥物副作用與成人相異，有些成人用藥對兒童卻是禁忌。(圖／台中醫院提供)

台灣衛福部台中醫院小兒科主任李德敏分享案例，一名婦人誤把同為白色小藥丸外觀的止吐藥當成整腸益生菌藥丸給孫子吃。她孫子一次吞下八顆後出現心律不整，緊急送醫洗胃。還有家長購買成人使用的消炎止痛藥給一歲以下幼兒服用，導致胃出血、血便送醫。提醒家長謹記兒童用藥「五要五不」，守護兒童用藥安全。

衛福部食藥署說明，兒童使用藥物謹記「五要五不」，「五要」為，「要」核對藥袋上姓名、藥名、數量；「要」針對不同年齡兒童採取正確給藥技巧；「要」注意兒童用藥後情形；「要」記錄兒童過敏藥品並記錄於兒童手冊；有疑義「要」諮詢藥師或醫師。

「五不」為，「不」自行購藥給兒童使用；「不」自行停藥或調整劑量；「不」任意放置藥品；「不」自行使用之前未用完的藥品；以及藥品應以開水服用，「不」建議將藥品加在牛奶 或果汁中以免產生交互作用。

台中醫院藥劑科藥師陳德鉦說明，兒童的身體器官尚未發育成熟，對於藥品的吸收、分布、代謝、排除都與成人不同，對藥物所造成的副作用也與成人相異，有些藥物在成人使用為安全的，但在兒童卻是禁忌。

陳德鉦以常見的止吐藥、糖尿病藥以及消炎止痛藥為例，孩子誤食止吐藥容易出現的副作用包括錐體外症候群造成眼睛像上吊、心律不整與急喘等；誤食糖尿病藥的副作用包括低血糖、昏沉、冒汗等；誤食消炎止痛藥則有胃出血等風險。