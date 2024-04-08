吃藥致血壓高變低 7藥物要小心

吃藥會讓人從高血壓變成低血壓？醫師提醒切勿自行任意調整藥物；示意圖。（圖／123RF）

50多歲男性因高血壓 服藥一年多，血壓控制良好大約126/80mmHg，但是最近回診時發現血壓偏低，收縮壓在96至100mmHg上下，自述最近2星期容易感覺頭暈疲倦，尤其是姿勢改變時，檢查顯示無貧血，神經學檢查也無異狀，且心電圖正常，查閱藥歷發現患者近幾個星期，因為攝護腺肥大，有服用改善排尿的藥物，判斷是藥物所引起，於是將3種降血壓的藥物減少一種，一星期後追蹤血壓約為122/82mmHg。

不只頭暈 長期恐記憶力減退

台北書田診所家醫科主任醫師何一成表示，高血壓是造成國人心、腦血管疾病的重要危險因子，控制高血壓是臨床上重要的健康課題，然而，相對於高血壓，低血壓卻比較少人提及。一般而言，正常血壓的標準為120/80mmHg，收縮壓低於100至110 mmHg或舒張壓低於60至70 mmHg，就是低血壓。

低血壓可能的症狀包含視力模糊、頭暈、想睡、疲累、虛弱、四肢冰冷等，有的患者在姿勢改變時，如由坐或躺變成站立，會產生頭暈，可能只持續幾秒鐘到幾分鐘，但嚴重時會呼吸困難、昏倒。倘本身有腦血管病變或狹窄，血壓又太低，血流達不到腦部末梢血管，就可能因腦血流不夠而中風 。

何一成提到，有研究指出，長期血壓偏低會造成體內器官血流不足，可能引起情緒低落、慢性疲勞、憂鬱、記憶力減退、思考反應變慢等問題，甚至增加老年失智症的機率。

血壓偏低 切忌擅調整藥物

何一成說明，引起血壓偏低的可能原因有脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等。此外，除降血壓藥物外，有些藥物也可能導致血壓降低，如抗巴金森藥物、硝酸鹽類、抗憂鬱劑、肌肉鬆弛劑、攝護腺藥物、勃起功能障礙藥物等。

倘疑似發生血壓偏低，建議先就醫排除器質性疾病的問題，並檢視目前服用藥物的種類與劑量等，且評估是否有造成低血壓的促發因子，再加以改善，切勿自行任意調整藥物。

最後，何一成提醒，高血壓已服藥者，血壓也會隨時間變化，如果身體的狀況改變，或是服用了其他非高血壓藥物，血壓可能會偏高或偏低，建議民眾養成天天量血壓的習慣，發現血壓降低，或是出現低血壓相關症狀，應提早回診評估發生原因或調整藥物。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）