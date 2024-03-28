幫身體抗氧化 要選對咖哩 這些疾病不宜多吃

印度咖哩香料種類較多，薑黃是抗發炎主角。（圖／123RF）

起源於南亞的咖哩，在世界各地成為受歡迎的飲食，並因應各國文化而發展出各自特色。咖哩通常以薑黃、丁香、芫荽、小茴香、肉桂等多種香料組成，有各種配方，滋味或嗆辣或甘醇。吃咖哩對身體有什麼好處？又有什麼地雷區？營養師教你怎麼健康吃咖哩。

咖哩口味變化多元，從印度 風味到泰式的綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩，或是甜味較重的日式，也有顏色亮黃的台式咖哩。料理方式不盡相同，從咖哩粉、咖哩塊到咖哩調理包等不同形式都有。台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，咖哩被認為有抗發炎、調節心血管等幫助，原因來自於其中成分「薑黃」。

印度咖哩香料多 薑黃是抗發炎主角

咖哩使用香料約有20多種，胡椒、辣椒、薄荷、芥末、芫荽（香菜）、丁香等香料，其中主要成分為薑黃、孜然、肉桂、小茴香等四種。雖然各地料理方式及口味略有不同，但咖哩主成分相去不遠。陳韻婷說，咖哩對健康的幫助主要仍是來自於薑黃營養價值，不至於差太多，但是日式、台式香料較少，香料較多的印度咖哩對抗氧化的效果可能較高。

1.薑黃：陳韻婷說，營養價值上最被廣泛討論的為「薑黃」，常被認為有抗癌、抗發炎的效果；薑黃素中的「多酚類」有抗氧化、增加免疫的功效，其中的「槲皮素」同樣對於抗發炎、提升免疫力 有效果。此外，薑黃也有Omega-3不飽和脂肪酸，有預防失智症以及活化腦部智力的效果，薑黃素也能調節血糖跟血脂。

2.肉桂：「肉桂」同樣對血糖跟血脂調控有助益，並且也具有抗氧化、抗發炎的效果。

3.小茴香：小茴香被認為能改善胃脹氣等腸胃保健。

4.孜然：孜然在中醫裡討論較多，多是認為具有「溫補」效果。

調理包、咖哩塊含動物脂肪多 恐引發炎

縱使咖哩營養價值多，卻偶被認為因為屬性「燥熱」不宜多吃。陳韻婷解釋，以西醫的角度來看，咖哩的型態若為調理包或是咖哩塊，可能會有較多的動物性脂肪，如豬油等飽和脂肪，不只會讓身體攝取高油脂，還容易引起發炎反應。若是擔憂身體「燥熱」，甚至影響到睡眠，仍建議由中醫師評估身體狀況再食用。

她也提醒，薑黃粉雖然有調節血糖、血脂效果，但如果是食用微波食品、冷凍食品或是用市售咖哩塊製成的咖哩，為了增加湯汁濃稠度，會添加澱粉，反而會對血糖調節有害，挑選上應多加留心。

日常偶吃咖哩沒問題 薑黃補充劑有疾病禁忌

雖然吃咖哩不挑體質，但是仍有一些疾病上的飲食禁忌。陳韻婷說，日常吃咖哩因為薑黃素含量不高，並沒有問題，通常是大量吃咖哩，或是吃薑黃補充劑等保健食品，比較可能過量。她說，特別是孕婦或是備孕中的婦女，因為薑黃有行氣活血作用，恐怕會增加出血風險。

另外，薑黃也會影響身體抗凝血功能，因此使用抗凝血藥物的心血管疾病 族群，或是兩周內預計要做手術者，也應該避免食用過多薑黃，影響抗凝血功能而增加手術風險。再者，有肝、膽結石者也應該避免吃下大量薑黃素。

咖哩塊高鈉、薑黃高鉀 腎臟病患應避免

以台灣為例，約8名成人就有1名有腎臟病，盛行率推估高達12%。陳韻婷說，台灣慢性腎臟病患者多，咖哩塊或是部分辛香料都是高鈉，而薑黃為高鉀食物，有腎臟相關疾病者應該避免。

此外，網路上盛傳咖哩為催情食物，因為富含豐富香料有刺激性欲的效果，是否為真？陳韻婷說，咖哩的香料多元，除了薑黃外，還有番紅花、肉桂、豆蔻、月桂葉、茴香等綜合香料，可能影響荷爾蒙；不論男性或是女性，若是大量食用，確實有可能刺激性激素。然而，如果只是吃咖哩飯應不致於影響，應該留意的是服用薑黃膠囊保健食品，比較會有影響。