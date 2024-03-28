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枇杷護眼護心又抗癌 1天最多吃12顆

黃妙雲
枇杷要挑顏色愈深甜度愈高，果粒大顆愈圓的較佳。（本報資料照片）
枇杷要挑顏色愈深甜度愈高，果粒大顆愈圓的較佳。（本報資料照片）

春天是枇杷盛產的季節，現在吃枇杷正當時。枇杷營養價值高，富含脂溶性維生素A和E、水溶性維生素B的菸鹼酸、葉酸等營養素，鉀含量也多，具有護眼、護心、提高抗氧化能力、抗癌等功效。

台灣營養師劉怡里表示，枇杷是此時節才有的水果，建議一天最多可吃10至12顆枇杷，可以護眼、護心、抗癌。由於枇杷脂溶性維生素A、E含量多，除了當水果外，還可以入菜，例如白木耳加入紅棗、枸杞與枇杷一起煮成「銀耳枇杷湯」，即是一道不錯的養生湯品。

吃枇杷有6大好處

1.潤肺止咳化痰

一般人是吃枇杷果肉，中醫是將枇杷葉入藥，劉怡里指出，枇杷葉是針對黏膜的保養，具有潤肺、清肺、生津、止咳、化痰等功效。

2.含維生素A、E，護眼護心、抗癌

枇杷果肉的維生素A、β胡蘿蔔素及E含量高，對於護眼、護心、提升抗氧化力、抗癌、皮膚保養都有幫助。

3.菸鹼酸高，穩定神經、情緒

枇杷的菸鹼酸含量特別豐富，有助穩定神經、舒緩緊張情緒，對口腔、皮膚、舌頭的保養都有幫助。

4.葉酸多，預防心血管疾病

枇杷的葉酸含量多，適合孕婦食用外，還可以預防心血管疾病，尤其春天氣候不穩，易有心血管疾病、發生中風風險，因此吃枇杷可以保養心血管。

5.水溶性纖維高，適合減重

枇杷的熱量不高，不是高纖水果，但水溶性纖維含量比較高，也適合減重的人食用，一天最多可以吃10至12顆。

6.含鉀離子，助調節血壓

枇杷的鉀含量也多，屬於中鉀水果，有助於心血管保養，幫助血壓調節，但腎臟病人食用要節制。

枇杷如何挑選？

劉怡里建議，觀察外表，如果枇杷果皮太皺就不新鮮切勿選購，應挑選顏色愈深愈好、甜度愈高，以果粒大顆愈圓的較佳，代表果肉豐富而多汁。

心血管疾病 減重 中風

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