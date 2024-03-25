一周吃3次鯖魚 護心護腦、營養又便宜

吃魚好處多多，可幫助大腦發育、保護心血管以及有效對抗身體發炎等。(圖／123RF)

吃魚會變聰明？吃魚真的好處多多，可幫助大腦發育、增強人體免疫力 、保護心血管以及有效對抗身體發炎等。台灣長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享養育兩個台大兒子的方法：經常吃鯖魚，她因此稱鯖魚為「台大醫科魚」。營養師鄭佾琪指出，魚類是優良蛋白質來源，建議成人或幼兒每周至少吃魚3次，每次大約手掌心大小。

鄭佾琪表示，人體無法自行製造Omega-3不飽和脂肪酸，魚肉除了是優良蛋白質及脂肪來源，富含DHA、EPA與碘、硒、鈣、鐵等礦物質，其維他命A和D是人體不可缺乏的營養素。

鄭佾琪表示，魚肉的營養素能調節人體生理機能，包含腦神經發育、維持腸胃系統運作、減緩記憶退化等，而且魚肉比白肉、紅肉更好消化，熱量相對低，減少對心血管負擔。

魚類選擇多，哪一種營養含量比較高？台灣海域所產的鯖魚，全年皆有漁獲、肉質豐美鮮甜，登上營養價值第一名，且價格親民，「CP值」非常高。譚敦慈指出，她家裡經常吃鯖魚，不需要過多加工調味，南方澳撈捕的鯖魚，汞汙染也最低，搭配番茄、洋蔥等食材烹調，美味營養，保健效果增倍。

鄭佾琪表示，鯖魚的味道比較重，大部分用烤或煎煮烹調；如果是購買已調味過的薄鹽鯖魚，只要簡單乾煎或放進烤箱即可。

鄭佾琪也推薦虱目魚、秋刀魚、剝皮魚、白帶魚、鬼頭刀等，高蛋白質可說是最適合熟齡族群的增肌食物，這些魚種易取得又便宜，產地近的漁獲也符合永續海鮮精神。她提醒，大型洄游、掠食性海洋魚類容易有重金屬含量偏高問題，應避免食用野生的沙魚及鮪魚，尤其是魚頭、魚皮、內臟等部位。

如果日常無法規律攝取魚肉，可補充魚油嗎？鄭佾琪強調，魚油是從魚類提取而來，無法完全取代其功效及好處，宜適量攝取。魚油具有抗凝血功能，孕婦、孩童、凝血功能不全、服用抗凝血劑藥物者應在食用前諮詢醫師、營養師。

好吃的味噌鯖魚 怎麼做

1.先稍微刷一下魚皮，塗上1:1用水稀釋的味噌。

2.烤箱200-220℃，烤約15分鐘。

3.食用前淋上檸檬汁，增加抗氧化的維生素C。

優質蛋白質 5招挑好魚

魚的營養價值高，是優質蛋白質來源，低脂助增肌，但要如何從琳瑯滿目的魚貨中挑選好魚？台北漁產營運部經理徐碧霞說，除了要會辨別魚種，還要看季節，不同時令影響魚肉的脂肪厚度。

徐碧霞分享市場選購的方法，包含看眼睛、魚鰓、魚腹，觀察魚的整體外觀，拿起來聞聞看魚身，詢問來源產地，觸摸魚肉是否扎實有彈性，掌握「望、聞、問、摸」原則。

眼睛：呈現清澈透明、飽滿明亮，若眼球凹陷、變色，甚至有血絲，新鮮度已經下降。

魚鰓：觀看是否緊密且呈淡紅色或暗紅色，色澤變灰褐色或灰綠色，且出現黏液，要避開選購。

魚腹：魚肉內臟容易腐壞，新鮮的魚因內臟完整，腹部堅實且不會破裂。

氣味：新鮮的魚會有一種類似海藻或是海水的氣味，腐敗的魚會有一種腥臭、氨水味。

體表：魚的表面黏液完整，有一層光澤感，魚鱗完整無脫落。