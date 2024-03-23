肩頸僵硬手麻 中醫小扁針改善

醫師提醒，椎間孔狹窄受損部位受到壓迫的神經痛，常困擾許多病人，久坐的上班族或久站的勞動者都容易發生；示意圖。（圖／123RF）

一名年逾50歲的女性，因車禍受傷造成頸部椎間孔狹窄，壓迫到脊椎神經，出現肩頸肌肉緊繃、左手臂麻木無力等症狀，手臂屈伸活動都有困難。疼痛感造成難以入眠，翻身也會痛醒，白天疲累不堪而影響日常生活。

經磁振造影（MRI）檢查後，台灣奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝施以小扁針及美式整脊（AMCT）脊骨神經活化療法，經過四周療程治療（每周一次），患者肩頸部緊繃痠痛減輕許多，手臂麻木無力也明顯改善，晚上不再失眠 。

任東輝說明，椎間孔狹窄是常見的脊椎病變之一，受損部位受到壓迫的神經痛困擾許多病人。椎間孔狹窄的原因有很多，包括車禍、搬運重物等外傷，以及基因、長期久站或久坐、老化、家族史等，其病症好發在青壯年族群、以及生活型態緊繃且久坐辦公室的上班族，久站的勞動者更容易發生。

組織沾黏 身體痠痛元凶

因外傷、扭拉傷或者長期姿勢不良、過度使用肌肉導致椎間孔狹窄，引起肌肉韌帶損傷，身體產生急、慢性發炎，進而形成局部的軟組織沾黏。久了會因氣血阻塞不通而全身痠痛，嚴重則會壓迫神經造成麻木無力、關節 活動困難。小扁針（小針刀）是痠痛解方，可以直接鬆解沾黏處，疏通氣血、恢復關節活動功能。

任東輝指出，小扁針是利用寬度0.45mm的扁形刀刃，融合「針」與「刀」的特色及優點，於特定部位進行軟組織的鬆解，是台灣衛福部認定有效而安全的治療方法，屬於技術性治療。小扁針的治療時間短，約數分鐘，不需留針在身上，也不需住院和臥床休息，但施針處會有一些痠脹痛感，建議服用藥液包「消腫退癀湯」四至六包，效果會更好。

若怕扎針 可用美式整脊

任東輝表示，若害怕扎針，建議可搭配美式整脊（AMCT）脊骨神經活化療法，經評估脊椎錯位後，用活化槍以快速度、低力道、穩定的脈衝推力矯治脊椎錯位，使神經不再受到壓迫，可治療脊椎錯位所導致的痠痛與各種疾病。

小扁針可用於椎間孔狹窄引起的神經痛、坐骨神經痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、關節炎等，以及各種筋骨痠痛新傷、舊傷，改善頑固性疼痛。